На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
На Рівненщині родина організувала видовищне світлове шоу.
Сім’я Ващищуків із Млинова прикрасила свій двоповерховий будинок «розумними» гірляндами, які вмикаються під музику завдяки комп’ютерній програмі, - пише Рівне вечірнє.
Щовечора о 19 годині вони влаштовують світлове шоу для всіх охочих. Тепер сюди на своєрідну виставу зі світла та музики збираються сусіди і мешканці селища.
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Сім’я Ващищуків із Млинова прикрасила свій двоповерховий будинок «розумними» гірляндами, які вмикаються під музику завдяки комп’ютерній програмі, - пише Рівне вечірнє.
Щовечора о 19 годині вони влаштовують світлове шоу для всіх охочих. Тепер сюди на своєрідну виставу зі світла та музики збираються сусіди і мешканці селища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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