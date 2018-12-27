На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО





Сім’я Ващищуків із Млинова прикрасила свій двоповерховий будинок «розумними» гірляндами, які вмикаються під музику завдяки комп’ютерній програмі, - пише



Щовечора о 19 годині вони влаштовують світлове шоу для всіх охочих. Тепер сюди на своєрідну виставу зі світла та музики збираються сусіди і мешканці селища.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині родина організувала видовищне світлове шоу.Сім’яіз Млинова прикрасила свій двоповерховий будинок «розумними» гірляндами, які вмикаються під музику завдяки комп’ютерній програмі, - пише Рівне вечірнє Щовечора о 19 годині вони влаштовують світлове шоу для всіх охочих. Тепер сюди на своєрідну виставу зі світла та музики збираються сусіди і мешканці селища.

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