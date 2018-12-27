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На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО

На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
На Рівненщині родина організувала видовищне світлове шоу.

Сім’я Ващищуків із Млинова прикрасила свій двоповерховий будинок «розумними» гірляндами, які вмикаються під музику завдяки комп’ютерній програмі, - пише Рівне вечірнє.

Щовечора о 19 годині вони влаштовують світлове шоу для всіх охочих. Тепер сюди на своєрідну виставу зі світла та музики збираються сусіди і мешканці селища.


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Теги: шоу, Рівненщина
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