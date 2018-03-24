У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту

Спроба «УКРОПу» і «Батьківщини» прибрати до рук владу у Гіркополонківській ОТГ завершилася провалом.На позачерговій сесії, що відбулася 8 січня, депутати таки змогли законно обрати секретаря новоутвореної ОТГ, сформувати депутатські комісії та вирішити інші питання, важливі для функціонування громади, в рамках закону, а не так, як цього хотіли партійні шефи «УКРОПу» і «Батьківщини».Нагадаємо, 3 січня, одним із питань якої було обрання секретаря ради. Маючи намір відігратися за фіаско на виборах голови та депутатів ОТГ, «УКРОП» і «Батьківщина» вирішили всіма правдами і неправдами «поставити» свою людину на посаду секретаря. Тож, не підтримавши пропозицію сільського головищодо кандидатури секретаря, депутати створили групу «За розвиток громади» і висунули свою кандидатуру – укропівку. Коли ж Ніна Симонович на вимогу частини депутатів ради у відповідності до закону оголосила перерву в роботі сесії до 10 січня й залишила місце її проведення разом з іншими депутатами, то представники «УКРОПу» та «Батьківщини» вирішили самовільно продовжити засідання і приймати певні рішення. Серед них – і обрання секретарем укропівки Присяжнюк. Поки перипетії тривали, процесом із залу намагався керувати депутат Луцькради, батьківщинівець, якого неодноразово звинувачували у дерибані землі міста.Утім, після сесії Ніна Симонович впевнено заявила – не дасть повторити у громаді луцький сценарій, коли після смерті«УКРОП» та Батьківщина всупереч закону призначили головуючого на сесії з числа депутатів та проголосили свого секретаря Ігоря Поліщука. Тож після сесії Ніна Симонович звернулася до правоохоронців, а також наклала вето на незаконно прийняті 3 січня рішення. А вже 8 січня Симонович скликала позачергову сесію, аби вирішити ситуацію у правовому полі.Під час засідання Симонович зачитала депутатам розпорядження, видане нею 4 січня про припинення рішень Гіркополонківської сільради. Йдеться, зокрема, про обрання секретаря ради, про утворення постійних комісій ради, про затвердження їх персонального складу, про реорганізацію сільських рад, що увійшли до ОТГ, про виконання обов’язків старост. За словами Ніни Симонович, у відповідності до закону депутати можуть подолати вето сільського голови і підтвердити попередні рішення, якщо це підтримає 2/3 депутатів від загального складу.Проте, проголосувавши згодом щодо кожного із скасованих рішень окремо, депутати так і не змогли зібрати більшість голосів і подолати вето щодо жодного із них, тому відповідні питання знову внесли у порядок денний сесії і винесли щодо кожного законні рішення.Зокрема, секретарем ради обрали депутатку– представницю Аграрної партії. Її під час таємного голосування підтримали 24 людини із 27, які голосували (26 депутатів та голова ради Ніна Симонович).Які ще рішення прийняли та як усе відбувалося, читайте детальніше у статті "".