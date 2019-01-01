вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти

У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти
На автодорозі у селі Лаврів Луцького району автомобіль Renault злетів у кювет. Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів травмувались.

Інцидент трапився учора, 8 січня, по обіді - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 32-річний житель Луцького району. Волинянин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет, де врізався у дерево.

Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів транспортного засобу, серед яких діти 1 та 4 роки, отримали тілесні ушкодження. Водія та його 30-річну дружину госпіталізували. Діти не госпіталізовувалися.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Лаврів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Священик УПЦ МП назвав провокацією ланцюг єднання між церквами на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині із заметів витягли 3 автівки
Сьогодні, 10:54
У Луцьку патрульні виявили «таксі-двійник»
Сьогодні, 10:34
У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти
Сьогодні, 10:30
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Сьогодні, 10:20
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
У Польщі зіткнулися 17 машин У Польщі зіткнулися 17 машин
08 січень, 17:33
Смертельна аварія на Прикарпатті: 2 людини загинуло, 5 – у лікарні Смертельна аварія на Прикарпатті: 2 людини загинуло, 5 – у лікарні
08 січень, 11:06
Біля Луцька дві автівки злетіли з дороги, - соцмережі Біля Луцька дві автівки злетіли з дороги, - соцмережі
06 січень, 19:48
У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом
06 січень, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині із заметів витягли 3 автівки
Сьогодні, 10:54
 0
У Луцьку патрульні виявили «таксі-двійник»
Сьогодні, 10:34
 0
У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти
Сьогодні, 10:30
 0
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Сьогодні, 10:20
 0
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8