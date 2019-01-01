У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти
Сьогодні, 10:30
На автодорозі у селі Лаврів Луцького району автомобіль Renault злетів у кювет. Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів травмувались.
Інцидент трапився учора, 8 січня, по обіді - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 32-річний житель Луцького району. Волинянин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет, де врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів транспортного засобу, серед яких діти 1 та 4 роки, отримали тілесні ушкодження. Водія та його 30-річну дружину госпіталізували. Діти не госпіталізовувалися.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився учора, 8 січня, по обіді - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 32-річний житель Луцького району. Волинянин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет, де врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів транспортного засобу, серед яких діти 1 та 4 роки, отримали тілесні ушкодження. Водія та його 30-річну дружину госпіталізували. Діти не госпіталізовувалися.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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