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У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти. ФОТО

У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти. ФОТО
На автодорозі у селі Лаврів Луцького району автомобіль Renault злетів у кювет. Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів травмувались.

Інцидент трапився учора, 8 січня, по обіді - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 32-річний житель Луцького району. Волинянин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет, де врізався у дерево.

Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів транспортного засобу, серед яких діти 1 та 4 роки, отримали тілесні ушкодження. Водія та його 30-річну дружину госпіталізували. Діти не госпіталізовувалися.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти. ФОТО
У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти. ФОТО
У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти. ФОТО

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Теги: аварія, Лаврів
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