У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти. ФОТО

На автодорозі у селі Лаврів Луцького району автомобіль Renault злетів у кювет. Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів травмувались.Інцидент трапився учора, 8 січня, по обіді - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 32-річний житель Луцького району. Волинянин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет, де врізався у дерево.Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів транспортного засобу, серед яких діти 1 та 4 роки, отримали тілесні ушкодження. Водія та його 30-річну дружину госпіталізували. Діти не госпіталізовувалися.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.