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У Луцьку патрульні виявили «таксі-двійник»

У Луцьку патрульні виявили «таксі-двійник»
У ніч на 9 січня екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Volkswagen Passat на вулиці Динила Галицького, оскільки мали інформацію, що свідчить про причетність водія або пасажирів до кримінального чи адміністративного правопорушення.

Як видно із фото автівки, вона надавала послуги таксі.

При перевірці реєстраційного документу на авто патрульні виявили явні ознаки їх підробки, також виявили розбіжності між номером кузова із номером, зазначеним у базі Національної поліції, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.

Надалі для з’ясування обставин ймовірної підробки на місце події викликали Слідчо-оперативну групу Луцького ВП. Транспортний засіб доставили на спеціальний майданчик.

Поліцейські наполегливо рекомендують оформлювати авто- та мототехніку у територіальних сервісних центрах МВС.

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Теги: Луцьк, патрульні
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