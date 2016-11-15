На Волині із заметів витягли 3 автівки





Зокрема, допомогли водіям трьох транспортних засобів, де перебували 5 осіб, звільнитися із снігового полону, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



За допомогою автомобілів підвищеної прохідності та тросів, усі автівки відбуксирували на безпечні ділянки дороги.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 січня волинські рятувальники здійснили 3 рази виїжджали на допомогу водіям, які застрягли на дорогах.Зокрема, допомогли водіям трьох транспортних засобів, де перебували 5 осіб, звільнитися із снігового полону, - інформує У ДСНС України у Волинській області.За допомогою автомобілів підвищеної прохідності та тросів, усі автівки відбуксирували на безпечні ділянки дороги.Головне фото - ілюстративне.

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