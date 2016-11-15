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На Волині із заметів витягли 3 автівки

На Волині із заметів витягли 3 автівки
8 січня волинські рятувальники здійснили 3 рази виїжджали на допомогу водіям, які застрягли на дорогах.

Зокрема, допомогли водіям трьох транспортних засобів, де перебували 5 осіб, звільнитися із снігового полону, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

За допомогою автомобілів підвищеної прохідності та тросів, усі автівки відбуксирували на безпечні ділянки дороги.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: замети, рятувальники, Волинь
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