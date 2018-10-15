У ресторані-караоке «George’s Club» – спеціальна пропозиція на устриці*
Сьогодні, 11:35
В ресторані-караоке «George’s Club», який розташований на третьому поверсі РЦ «Промінь», з’явилася спеціальна пропозиція для поціновувачів устриць.
У закладі вважають, що для експерименту достатньо однієї устриці Fine de Claire та келиху шампанського, тому пропонують такий набір всього за 89 грн.
"Якщо ж вам припали до душі делікатеси, або ви збираєтеся провести вишуканий вечір в компанії друзів, для вас є інший варіант. Щоб насолодитися достатньо шести устриць Fine de Claire + пляшки шампанського за 499 грн", - зазначають у закладі.
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У закладі вважають, що для експерименту достатньо однієї устриці Fine de Claire та келиху шампанського, тому пропонують такий набір всього за 89 грн.
"Якщо ж вам припали до душі делікатеси, або ви збираєтеся провести вишуканий вечір в компанії друзів, для вас є інший варіант. Щоб насолодитися достатньо шести устриць Fine de Claire + пляшки шампанського за 499 грн", - зазначають у закладі.
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