У ресторані-караоке «George’s Club» – спеціальна пропозиція на устриці*

В ресторані-караоке «George’s Club», який розташований на третьому поверсі РЦ «Промінь», з’явилася спеціальна пропозиція для поціновувачів устриць.У закладі вважають, що для експерименту достатньо однієї устриці Fine de Claire та келиху шампанського, тому пропонують такий набір всього за 89 грн."Якщо ж вам припали до душі делікатеси, або ви збираєтеся провести вишуканий вечір в компанії друзів, для вас є інший варіант. Щоб насолодитися достатньо шести устриць Fine de Claire + пляшки шампанського за 499 грн", - зазначають у закладі.