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У ресторані-караоке «George’s Club» – спеціальна пропозиція на устриці*

У ресторані-караоке «George’s Club» – спеціальна пропозиція на устриці*
В ресторані-караоке «George’s Club», який розташований на третьому поверсі РЦ «Промінь», з’явилася спеціальна пропозиція для поціновувачів устриць.

У закладі вважають, що для експерименту достатньо однієї устриці Fine de Claire та келиху шампанського, тому пропонують такий набір всього за 89 грн.

"Якщо ж вам припали до душі делікатеси, або ви збираєтеся провести вишуканий вечір в компанії друзів, для вас є інший варіант. Щоб насолодитися достатньо шести устриць Fine de Claire + пляшки шампанського за 499 грн", - зазначають у закладі.


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Теги: устриці, George’s Club
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