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На Рівненщині від грипу померла 16-річна дівчина

На Рівненщині від грипу померла 16-річна дівчина
В Рівненській області зареєстровано дві смерті від інфекційних хвороб. Від грипу померла 16-річна дитина із Острозького району.

Про це повідомляє Рівненський лабораторний центр.

Дитина звернулась 2 січня за медичною допомогою та відразу була госпіталізована до лікарні. Однак всі необхідні реанімаційні заходи виявились неефективними та 7 січня дівчина померла. Заключний діагноз – грип А, вірусний енцефаліт. Дитина не була вакцинована проти грипу.

А від ускладнень кору помер 49-річний чоловік, який проживав в селищі Квасилів Рівненського району. Чоловік захворів на кір 19 грудня. Проти кору не був щеплений. За медичною допомогою звернувся 24 грудня та був госпіталізований в інфекційне відділення Рівненської ЦРЛ. Людину врятувати не вдалося і 6 січня чоловік помер. Заключний діагноз: набряк головного мозку, коревий енцефаліт. Кір важка форма, лабораторно підтверджений.




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Теги: грип, хвороба, смерть, Рівненщина
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