Родичі і друзі провели на Донбас волинських бійців роти «Світязь». ФОТО
Сьогодні, 12:15
На Волині співробітники роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» відправилися у зону проведення Операції Об’єднаних Сил.
За традицією провести бійців на службу прийшли керівництво поліції Волині, а також родичі, друзі та колеги поліцейських, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП в області Сергій Козак та командир підрозділу «Світязь» Вячеслав Моніч провели для поліцейських інструктаж, побажали й надалі гідно служити на благо українського народу, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» створили в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ.
Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.
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За традицією провести бійців на службу прийшли керівництво поліції Волині, а також родичі, друзі та колеги поліцейських, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП в області Сергій Козак та командир підрозділу «Світязь» Вячеслав Моніч провели для поліцейських інструктаж, побажали й надалі гідно служити на благо українського народу, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» створили в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ.
Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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