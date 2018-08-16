Родичі і друзі провели на Донбас волинських бійців роти «Світязь». ФОТО

На Волині співробітники роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» відправилися у зону проведення Операції Об’єднаних Сил.За традицією провести бійців на службу прийшли керівництво поліції Волині, а також родичі, друзі та колеги поліцейських, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП в областіта командир підрозділу «Світязь»провели для поліцейських інструктаж, побажали й надалі гідно служити на благо українського народу, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.Нагадаємо, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» створили в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ.Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.