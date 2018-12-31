Волинянку на майже 50 тисяч ошукав телефонний шахрай
Сьогодні, 12:35
Жителька Ковеля потрапила на «гачок» до псевдопрацівника оператора мобільного зв’язку.
Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
У телефонному режимі шахрай назвався працівником мобільної мережі, та повідомив, що триває акція, і для її підключення власниці потрібно сказати цифри, що прийдуть в СМС-повідомлення на її телефон. Не розібравшись зі змістом повідомлення, жінка у телефонному режимі назвав коди входу в систему онлайн-банкінгу, тим часом зловмисник перевів на незнайомий рахунок більше 47 тисяч гривень.
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Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
У телефонному режимі шахрай назвався працівником мобільної мережі, та повідомив, що триває акція, і для її підключення власниці потрібно сказати цифри, що прийдуть в СМС-повідомлення на її телефон. Не розібравшись зі змістом повідомлення, жінка у телефонному режимі назвав коди входу в систему онлайн-банкінгу, тим часом зловмисник перевів на незнайомий рахунок більше 47 тисяч гривень.
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