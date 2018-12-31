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Волинянку на майже 50 тисяч ошукав телефонний шахрай

Волинянку на майже 50 тисяч ошукав телефонний шахрай
Жителька Ковеля потрапила на «гачок» до псевдопрацівника оператора мобільного зв’язку.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

У телефонному режимі шахрай назвався працівником мобільної мережі, та повідомив, що триває акція, і для її підключення власниці потрібно сказати цифри, що прийдуть в СМС-повідомлення на її телефон. Не розібравшись зі змістом повідомлення, жінка у телефонному режимі назвав коди входу в систему онлайн-банкінгу, тим часом зловмисник перевів на незнайомий рахунок більше 47 тисяч гривень.


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Теги: гроші, шахрай, Волинь
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