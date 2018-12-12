З початку року на Волині зловили десяток «рибних» порушників

Цьогоріч на водоймах Волині зафіксували 11 порушень вилову риби.В період з 2 по 9 січня 2019 року працівниками Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели шість рибоохоронних рейдів, - повідомили у Держрибагентстві.В результаті чого викрили 11 порушень законодавства в сфері охорони водних біоресурсів. Зокрема, виявили дев’ять порушень за ч. 3 ст. 85 КУпАП та одне - за ст. 85-1 КУпАП, пов’язане з незаконним збутом заборонених знарядь лову.Крім цього, склали один безгосподарський акт, згідно з яким вилучили 12 сітних матеріалів."Більшість порушень, які були викриті за ч. 3 ст. 85 КУпАП, спричинені перевищенням кількості знарядь лову на одного рибалку та вилову водних біоресурсів у зимувальних ямах. Волинський рибоохоронний патруль наголошує, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять одиниць на особу", - йдеться у повідомленні.За недотримання вищевказаних норм передбачена адмінвідповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховується збитки за кожну виловлену рибину, наприклад: судака – 510 грн, сома — 425 грн, щуки — 340 грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн, білизни (жереха) — 255 грн, ляща — 170 грн, лина — 119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, карася – 17 грн тощо.