«Королівська» англійська за 4 місяці: у Луцьку діє новий мовний клуб*
Сьогодні, 19:36
Секретами швидкого вивчення англійської мови поділилась викладач, авторка експрес-методик, а також засновниця клубу, що знаходиться у «Промені» Юлія Яковлюк
«Ми тісно співпрацюємо з Великобританією, запрошуємо професійних викладачів-носіїв мови. Наші студенти навчаються з використанням усіх сучасних ресурсів – соцмереж, фільмів, подкастів. Саме тому, англійська у «Мандарині» не лише цікава, а й результативна!
4 місяці – це саме той час, за який наші студенти відчувають значні зміни в опануванні англійської. Ця мова недарма є мовою бізнесу, адже англійська абсолютно не складна в засвоєнні.
Уже незабаром у нас стартує кілька нових мовних клубів, зокрема «Women's Club» – клуб англійської мови для жінок. Ми вивчатимемо англійську на теми, які особливо актуальні для прекрасної статі: шопінг, стиль, кулінарія, секрети успіху. Надихатимемося біографіями Меган Маркл, Коко Шанель, королеви Єлизавети II", - зазначила жінка.
«Англійська+вино» – приємна атмосфера, правила королівського етикету, чарівна локація, усе це сприятиме вільному спілкуванню та мимовільному вивченню мови.
Отож, секрети швидкого вивчення англійської:
- сучасні і цікаві методики викладання;
- створення англомовного середовища;
- величезна мотивація - студенти з нетерпінням чекають наступного заняття;
- незвичайні нові локації і клуби;
- спілкування зі студентами англійської за межами класу.
Тож усіх запрошують на пробне заняття, щоб переконатися: вивчити «королівську» англійську можна за 4 місяці.
Для запису на заняття телефонуйте: +380 (66) 703 78 73.
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«Ми тісно співпрацюємо з Великобританією, запрошуємо професійних викладачів-носіїв мови. Наші студенти навчаються з використанням усіх сучасних ресурсів – соцмереж, фільмів, подкастів. Саме тому, англійська у «Мандарині» не лише цікава, а й результативна!
4 місяці – це саме той час, за який наші студенти відчувають значні зміни в опануванні англійської. Ця мова недарма є мовою бізнесу, адже англійська абсолютно не складна в засвоєнні.
Уже незабаром у нас стартує кілька нових мовних клубів, зокрема «Women's Club» – клуб англійської мови для жінок. Ми вивчатимемо англійську на теми, які особливо актуальні для прекрасної статі: шопінг, стиль, кулінарія, секрети успіху. Надихатимемося біографіями Меган Маркл, Коко Шанель, королеви Єлизавети II", - зазначила жінка.
«Англійська+вино» – приємна атмосфера, правила королівського етикету, чарівна локація, усе це сприятиме вільному спілкуванню та мимовільному вивченню мови.
Отож, секрети швидкого вивчення англійської:
- сучасні і цікаві методики викладання;
- створення англомовного середовища;
- величезна мотивація - студенти з нетерпінням чекають наступного заняття;
- незвичайні нові локації і клуби;
- спілкування зі студентами англійської за межами класу.
Тож усіх запрошують на пробне заняття, щоб переконатися: вивчити «королівську» англійську можна за 4 місяці.
Для запису на заняття телефонуйте: +380 (66) 703 78 73.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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