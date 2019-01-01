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«Королівська» англійська за 4 місяці: у Луцьку діє новий мовний клуб*

«Королівська» англійська за 4 місяці: у Луцьку діє новий мовний клуб*
Секретами швидкого вивчення англійської мови поділилась викладач, авторка експрес-методик, а також засновниця клубу, що знаходиться у «Промені» Юлія Яковлюк

«Ми тісно співпрацюємо з Великобританією, запрошуємо професійних викладачів-носіїв мови. Наші студенти навчаються з використанням усіх сучасних ресурсів – соцмереж, фільмів, подкастів. Саме тому, англійська у «Мандарині» не лише цікава, а й результативна!
4 місяці – це саме той час, за який наші студенти відчувають значні зміни в опануванні англійської. Ця мова недарма є мовою бізнесу, адже англійська абсолютно не складна в засвоєнні.

Уже незабаром у нас стартує кілька нових мовних клубів, зокрема «Women's Club» – клуб англійської мови для жінок. Ми вивчатимемо англійську на теми, які особливо актуальні для прекрасної статі: шопінг, стиль, кулінарія, секрети успіху. Надихатимемося біографіями Меган Маркл, Коко Шанель, королеви Єлизавети II", - зазначила жінка.

«Англійська+вино» – приємна атмосфера, правила королівського етикету, чарівна локація, усе це сприятиме вільному спілкуванню та мимовільному вивченню мови.

Отож, секрети швидкого вивчення англійської:

- сучасні і цікаві методики викладання;
- створення англомовного середовища;
- величезна мотивація - студенти з нетерпінням чекають наступного заняття;
- незвичайні нові локації і клуби;
- спілкування зі студентами англійської за межами класу.

Тож усіх запрошують на пробне заняття, щоб переконатися: вивчити «королівську» англійську можна за 4 місяці.

Для запису на заняття телефонуйте: +380 (66) 703 78 73.

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Теги: аглійська, мова, Промінь
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