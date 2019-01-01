«Королівська» англійська за 4 місяці: у Луцьку діє новий мовний клуб*

Секретами швидкого вивчення англійської мови поділилась викладач, авторка експрес-методик, а також засновниця клубу, що знаходиться у «Промені»«Ми тісно співпрацюємо з Великобританією, запрошуємо професійних викладачів-носіїв мови. Наші студенти навчаються з використанням усіх сучасних ресурсів – соцмереж, фільмів, подкастів. Саме тому, англійська у «Мандарині» не лише цікава, а й результативна!4 місяці – це саме той час, за який наші студенти відчувають значні зміни в опануванні англійської. Ця мова недарма є мовою бізнесу, адже англійська абсолютно не складна в засвоєнні.Уже незабаром у нас стартує кілька нових мовних клубів, зокрема «Women's Club» – клуб англійської мови для жінок. Ми вивчатимемо англійську на теми, які особливо актуальні для прекрасної статі: шопінг, стиль, кулінарія, секрети успіху. Надихатимемося біографіями Меган Маркл, Коко Шанель, королеви Єлизавети II", - зазначила жінка.«Англійська+вино» – приємна атмосфера, правила королівського етикету, чарівна локація, усе це сприятиме вільному спілкуванню та мимовільному вивченню мови.Отож, секрети швидкого вивчення англійської:- сучасні і цікаві методики викладання;- створення англомовного середовища;- величезна мотивація - студенти з нетерпінням чекають наступного заняття;- незвичайні нові локації і клуби;- спілкування зі студентами англійської за межами класу.Тож усіх запрошують на пробне заняття, щоб переконатися: вивчити «королівську» англійську можна за 4 місяці.Для запису на заняття телефонуйте: +380 (66) 703 78 73.