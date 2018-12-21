вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині з боржника аліментів, у якого двоє діток, стягнули понад 72 тисячі гривень

На Волині з боржника аліментів, у якого двоє діток, стягнули понад 72 тисячі гривень
На Волині боржник сплатив понад 72 тисячі гривень аліментів і штрафу.

Про це повідомили у Головному управлінні юстиції у Волинській області.

"Продовжуємо говорити про позитивні напрацювання наших структурних підрозділів - відділів ДВС області. Так, сьогодні відзначимо роботу Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС. Зокрема, у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів з боржника на утримання двох неповнолітніх дітей в грудні 2018 року боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 45 397,69 грн.", - йдеться у повідомленні.

До того ж з нього стягнули штраф у розмірі 22 698, 85 грн. та виконавчий збір на користь держави у сумі 4 539, 77 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аліменти, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
як отримають з одного пишуть декілька днів а боржників багато то коли чекати з решта так як заборгованість з 2013 року було на 3 дітей, тепер на 2
Відповісти
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на «зебрі» збили жінку
Сьогодні, 13:36
З Києво-Печерської лаври зникли цінні ікони
Сьогодні, 13:09
На Волині з боржника аліментів, у якого двоє діток, стягнули понад 72 тисячі гривень
Сьогодні, 13:03
З початку року на Волині зловили десяток «рибних» порушників
Сьогодні, 12:35
Волинянку на майже 50 тисяч ошукав телефонний шахрай
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
На Волині боржник аліментів «попав» на 100 тисяч гривень На Волині боржник аліментів «попав» на 100 тисяч гривень
08 січень, 13:07
На Волині горе-батькові, який 5 років не платив аліменти, «впаяли» 120 годин громадських робіт На Волині горе-батькові, який 5 років не платив аліменти, «впаяли» 120 годин громадських робіт
21 грудень, 2018, 08:26
На Волині злісному боржнику аліментів «впаяли» штраф На Волині злісному боржнику аліментів «впаяли» штраф
12 вересень, 2018, 17:42
В Україні збільшили аліменти В Україні збільшили аліменти
20 жовтень, 2016, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі обговорили перспективи розвитку міста на наступні роки
Сьогодні, 14:08
 0
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
Українець хотів вивезти до Польщі гармату
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцьку на «зебрі» збили жінку
Сьогодні, 13:36
 0
З Києво-Печерської лаври зникли цінні ікони
Сьогодні, 13:09
 0
Медіа
відео
1/8