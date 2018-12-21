На Волині з боржника аліментів, у якого двоє діток, стягнули понад 72 тисячі гривень

На Волині боржник сплатив понад 72 тисячі гривень аліментів і штрафу.Про це повідомили у Головному управлінні юстиції у Волинській області."Продовжуємо говорити про позитивні напрацювання наших структурних підрозділів - відділів ДВС області. Так, сьогодні відзначимо роботу Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС. Зокрема, у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів з боржника на утримання двох неповнолітніх дітей в грудні 2018 року боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 45 397,69 грн.", - йдеться у повідомленні.До того ж з нього стягнули штраф у розмірі 22 698, 85 грн. та виконавчий збір на користь держави у сумі 4 539, 77 грн.