На Волині з боржника аліментів, у якого двоє діток, стягнули понад 72 тисячі гривень
Сьогодні, 13:03
На Волині боржник сплатив понад 72 тисячі гривень аліментів і штрафу.
Про це повідомили у Головному управлінні юстиції у Волинській області.
"Продовжуємо говорити про позитивні напрацювання наших структурних підрозділів - відділів ДВС області. Так, сьогодні відзначимо роботу Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС. Зокрема, у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів з боржника на утримання двох неповнолітніх дітей в грудні 2018 року боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 45 397,69 грн.", - йдеться у повідомленні.
До того ж з нього стягнули штраф у розмірі 22 698, 85 грн. та виконавчий збір на користь держави у сумі 4 539, 77 грн.
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Про це повідомили у Головному управлінні юстиції у Волинській області.
"Продовжуємо говорити про позитивні напрацювання наших структурних підрозділів - відділів ДВС області. Так, сьогодні відзначимо роботу Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС. Зокрема, у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів з боржника на утримання двох неповнолітніх дітей в грудні 2018 року боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 45 397,69 грн.", - йдеться у повідомленні.
До того ж з нього стягнули штраф у розмірі 22 698, 85 грн. та виконавчий збір на користь держави у сумі 4 539, 77 грн.
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Коментарі 1
як отримають з одного пишуть декілька днів а боржників багато то коли чекати з решта так як заборгованість з 2013 року було на 3 дітей, тепер на 2
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