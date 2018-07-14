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З Києво-Печерської лаври зникли цінні ікони

З Києво-Печерської лаври зникли цінні ікони
У Києво-Печерській лаврі виявили зникнення кількох цінних ікон під час проведення інвентаризації.

Про це повідомив міністр культури України Євген Нищук в ефірі одного з телеканалів, - пишуть Факти.

За словами міністра, втрати, які фіксуються зараз, могли бути здійснені у більш ранній час, ще до 2003 року.

Він зазначив, що вся документація направляється до правоохоронних органів.

За фактом зникнення відкриті кримінальні провадження.

Нагадаємо, 29 листопада 2018 року комісія Міністерства культури України розпочала перевірку святинь і цінностей Києво-Печерської лаври. Інвентаризація проходила вперше з 1988 року.

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Теги: Києво-Печерська лавра, ікони, церква
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