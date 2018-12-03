Українець хотів вивезти до Польщі гармату





Про це повідомляє



Чоловіка затримали 4 січня польські прикордонники. Слідство у цій справі розпочала Холмська прокуратура, справою теж займається Агентство внутрішньої безпеки.



«Елементи гармати знаходилися в скринях у вантажному автомобілі. 22-літній громадянин України спробував перевезти їх через прикордонний пункт пропуску в Дорогуську. Чоловік мав при собі документи, однак їх виявилося недостатньо», — говорить журналістам Лех Вєчежа з Холмської районної прокуратури. Лєх Вєчежа додав, що українець знав, що саме перевозить і за що його затримано.



Як повідомляє tvp.info, гаубиця, яку хотів перевезти через кордон затриманий, — це артилерійська гармата, яку використовують для знищення цілей, що перебувають за перешкодами, головним чином танків і панцерних транспортних засобів.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На польсько-українському кордонному переході в Дорогуську затримали чоловіка, котрий хотів вивезти з України артилерійську систему.Про це повідомляє Польське радіо Чоловіка затримали 4 січня польські прикордонники. Слідство у цій справі розпочала Холмська прокуратура, справою теж займається Агентство внутрішньої безпеки.«Елементи гармати знаходилися в скринях у вантажному автомобілі. 22-літній громадянин України спробував перевезти їх через прикордонний пункт пропуску в Дорогуську. Чоловік мав при собі документи, однак їх виявилося недостатньо», — говорить журналістамз Холмської районної прокуратури. Лєх Вєчежа додав, що українець знав, що саме перевозить і за що його затримано.Як повідомляє tvp.info, гаубиця, яку хотів перевезти через кордон затриманий, — це артилерійська гармата, яку використовують для знищення цілей, що перебувають за перешкодами, головним чином танків і панцерних транспортних засобів.

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