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Українець хотів вивезти до Польщі гармату

Українець хотів вивезти до Польщі гармату
На польсько-українському кордонному переході в Дорогуську затримали чоловіка, котрий хотів вивезти з України артилерійську систему.

Про це повідомляє Польське радіо.

Чоловіка затримали 4 січня польські прикордонники. Слідство у цій справі розпочала Холмська прокуратура, справою теж займається Агентство внутрішньої безпеки.

«Елементи гармати знаходилися в скринях у вантажному автомобілі. 22-літній громадянин України спробував перевезти їх через прикордонний пункт пропуску в Дорогуську. Чоловік мав при собі документи, однак їх виявилося недостатньо», — говорить журналістам Лех Вєчежа з Холмської районної прокуратури. Лєх Вєчежа додав, що українець знав, що саме перевозить і за що його затримано.

Як повідомляє tvp.info, гаубиця, яку хотів перевезти через кордон затриманий, — це артилерійська гармата, яку використовують для знищення цілей, що перебувають за перешкодами, головним чином танків і панцерних транспортних засобів.

Фото ілюстративне

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Теги: кордон, зброя
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