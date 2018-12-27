Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Магазин „Щедрик” м. Володимир.-Волинський вул.: Станіславського, Шептицького, Луцька 110А-146, 110, 104, 112, 116, 118, 120, 124, 126, 130

2. КТП-299 Л-1 09:00 - 17:00 Вишка мобільного зв’язку „Київстар”, магазин с. Хобулова вул.: Першотравнева, Шевченка





Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

Школа, ССТ Сошично (магазин), Лісництво. с.Карпилівка, вул.. Незалежності.

2. КТП-387 Л-3 09:30 – 13:00 м.Камінь-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Злагоди.

3. КТП-383 Л-2 13:30 – 17:00 м. Камінь -Каширський, вул.. Застав’я.



Любешівський район



1. 10:00 – 17:00

Магазини, ветлікарня, «Любешівське ЛМГ», водонапірна башня, школа с.В.Глуша (частково)

2 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-96 10:00 – 17:00 Магазин ФОП Степанюк смт.Любешів вул.Партизанська





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин Вест, перукарня Лонда м.Нововолинськ

вул.Нововолинська, 38-42

вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22

вул.Шахтарська, 25



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Підліски (повністю).



2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова



Старовижівський район



1. 09:00-17:00

с. Мизово частково вул: Л. Українки, Купрія, Шевченка,Секунська, Ковельська, Б Хмельницького.



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-1 10:00-16:30 Кульчинська с/р- адмінприміщення, клуб, котельня, дит.садок, ГРП, АТС, пошта, водонапірна башта, школа, столова, СКЗ, ФОП Данилюк О.А., Давидюк З.Г.- магазин с.Кульчин

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-7 10:00-16:30 Дольська с/р- адмінприміщення, церква, ФОП Вакулюк І.С.- кіоск с.Дольськ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 9 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Магазин „Щедрик” м. Володимир.-Волинський вул.: Станіславського, Шептицького, Луцька 110А-146, 110, 104, 112, 116, 118, 120, 124, 126, 1302. КТП-299 Л-1 09:00 - 17:00 Вишка мобільного зв’язку „Київстар”, магазин с. Хобулова вул.: Першотравнева, Шевченка1. 10:00 – 17:00Школа, ССТ Сошично (магазин), Лісництво. с.Карпилівка, вул.. Незалежності.2. КТП-387 Л-3 09:30 – 13:00 м.Камінь-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Злагоди.3. КТП-383 Л-2 13:30 – 17:00 м. Камінь -Каширський, вул.. Застав’я.1. 10:00 – 17:00Магазини, ветлікарня, «Любешівське ЛМГ», водонапірна башня, школа с.В.Глуша (частково)2 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-96 10:00 – 17:00 Магазин ФОП Степанюк смт.Любешів вул.Партизанська1. 09:00-17:00Магазин Вест, перукарня Лонда м.Нововолинськвул.Нововолинська, 38-42вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22вул.Шахтарська, 251. 9:00-17:00с.Підліски (повністю).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова1. 09:00-17:00с. Мизово частково вул: Л. Українки, Купрія, Шевченка,Секунська, Ковельська, Б Хмельницького.1 ПЛ-0,4 кВКТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів2 ПЛ-0,4 кВКТП-1 10:00-16:30 Кульчинська с/р- адмінприміщення, клуб, котельня, дит.садок, ГРП, АТС, пошта, водонапірна башта, школа, столова, СКЗ, ФОП Данилюк О.А., Давидюк З.Г.- магазин с.Кульчин3 ПЛ-0,4 кВКТП-7 10:00-16:30 Дольська с/р- адмінприміщення, церква, ФОП Вакулюк І.С.- кіоск с.Дольськ

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