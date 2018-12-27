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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 січня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 січня
На Волині 9 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 09:00 - 17:00
Магазин „Щедрик” м. Володимир.-Волинський вул.: Станіславського, Шептицького, Луцька 110А-146, 110, 104, 112, 116, 118, 120, 124, 126, 130
2. КТП-299 Л-1 09:00 - 17:00 Вишка мобільного зв’язку „Київстар”, магазин с. Хобулова вул.: Першотравнева, Шевченка


Камінь-Каширський район

1. 10:00 – 17:00
Школа, ССТ Сошично (магазин), Лісництво. с.Карпилівка, вул.. Незалежності.
2. КТП-387 Л-3 09:30 – 13:00 м.Камінь-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Злагоди.
3. КТП-383 Л-2 13:30 – 17:00 м. Камінь -Каширський, вул.. Застав’я.

Любешівський район

1. 10:00 – 17:00
Магазини, ветлікарня, «Любешівське ЛМГ», водонапірна башня, школа с.В.Глуша (частково)
2 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-96 10:00 – 17:00 Магазин ФОП Степанюк смт.Любешів вул.Партизанська


місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
Магазин Вест, перукарня Лонда м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 38-42
вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22
вул.Шахтарська, 25

Рожищенський район

1. 9:00-17:00
с.Підліски (повністю).

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова

Старовижівський район

1. 09:00-17:00
с. Мизово частково вул: Л. Українки, Купрія, Шевченка,Секунська, Ковельська, Б Хмельницького.

Турійський район

1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-1 10:00-16:30 Кульчинська с/р- адмінприміщення, клуб, котельня, дит.садок, ГРП, АТС, пошта, водонапірна башта, школа, столова, СКЗ, ФОП Данилюк О.А., Давидюк З.Г.- магазин с.Кульчин
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-7 10:00-16:30 Дольська с/р- адмінприміщення, церква, ФОП Вакулюк І.С.- кіоск с.Дольськ


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Теги: відключення, світло
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