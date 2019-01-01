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У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО

У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
Біля Луцька у Княгининку прибрали за недобросовісними господарями, які залишили на землі пакети з непотребом.

Про це у спільноті Княгининівська громада розповіла Оксана Сидорчук.

"Христос народився! Славімо його! Так, сьогодні третій день свят, а мені не йметься! Зранку вийшовши на вулицю, я вжахнулася. Собаки порозносили сміття по всій вулиці, те, які "добрі" господарі повиносили зі свого двору. У цього БИДЛОТТЯ логіка спрацьовує так" А би в мене чисто , а як буде далі - не хвилює". І ми ще хочемо в Європу! Та яка нам Європа світить, починати треба з себе! Дітей своїх вчити елементарній культурі, повазі до інших людей, які живуть поруч!" - скаржиться жінка.

У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО
У селі під Луцьком скаржаться на нечупар, які розкидали сміття. ФОТО

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Теги: сміття, фото
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