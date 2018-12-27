У Ковелі обговорили перспективи розвитку міста на наступні роки

У Ковелі відбулася Рада регіонального розвитку, де підбили підсумки останніх років та обговорили перспективи розвитку міста на наступні 3 роки.Засідання ради відбулося у середу, 9 січня за участю голови Волиської ОДА, Ковельського міського голови, членів ради та представників громадськості.Олександр Савченко зазначив, що громадяни повинні розуміти, що відбувається у них в місті, як воно розвивається та які має перспективи. Відтак вирішили підбити підсумки останніх 4 років та подумати над тим, що потрібно зробити у місті у наступні роки.«Рада проводиться, аби ми дивилися, що зробили за 4 роки, бо сьогодні ви господарі, ви бачите, куди витрачати кошти. Оптимально на сьогодні вирішили, що потрібно зробити план на 3 роки, тому розглянемо також перспективи того, що ми зробимо». – зазначив Олександр Савченко.Міський голова Олег Кіндер зауважив, що у 2018 році значно підвищилися видатки з міського бюджету, у порівнянні з попередніми роками. Зросло фінансування ремонтів доріг, прибудинкових територій та галузі освіти.Зокрема, у школах здійснили ремонти, перекрили дахи, придбали нові меблі та мультимедійне обладнання, встановили енергоефективні вікна у дитсадках. Немало грошей вклали і в розвиток медицини – поремонтували приміщення медзакладів та купили нове обкладання, у тому числі із залученням коштів Світового банку.Міський голова також зазначив, що загалом у Ковелі є 187 кілометрів доріг, на їх ремонт у 2018 році з міського бюджету витратили 5 мільйонів гривень.Наразі у Ковелі вже розробили чимало проектів щодо будівництва та реконструкції міських об’єктів. Ці плани почнуть здійснювати уже цьогоріч.