На Волині відкрили ще один пункт обігріву





Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.



Пункт обігріву працює за адресою: м. Ківерці, вул. Привокзальна, 1, (Залізнична станція м. Ківерці). Зазначається, що у ньому постійно чергують працівники особового складу 6 ДПРЧ та органів місцевої влади.



У пункті можна пригоститись чаєм з печивом.

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