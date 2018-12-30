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На Волині відкрили ще один пункт обігріву

На Волині відкрили ще один пункт обігріву
В Ківерцях запрацював пункт обігріву.

Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.

Пункт обігріву працює за адресою: м. Ківерці, вул. Привокзальна, 1, (Залізнична станція м. Ківерці). Зазначається, що у ньому постійно чергують працівники особового складу 6 ДПРЧ та органів місцевої влади.

У пункті можна пригоститись чаєм з печивом.

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Теги: Ківерці, пункт обігріву
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