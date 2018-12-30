На Волині відкрили ще один пункт обігріву
Сьогодні, 20:11
В Ківерцях запрацював пункт обігріву.
Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.
Пункт обігріву працює за адресою: м. Ківерці, вул. Привокзальна, 1, (Залізнична станція м. Ківерці). Зазначається, що у ньому постійно чергують працівники особового складу 6 ДПРЧ та органів місцевої влади.
У пункті можна пригоститись чаєм з печивом.
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Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.
Пункт обігріву працює за адресою: м. Ківерці, вул. Привокзальна, 1, (Залізнична станція м. Ківерці). Зазначається, що у ньому постійно чергують працівники особового складу 6 ДПРЧ та органів місцевої влади.
У пункті можна пригоститись чаєм з печивом.
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