Допомога по безробіттю у 2019 році: скільки отримуватимуть українці





Тепер українці, яким виплати призначаються з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, отримуватимуть 1630 грн. Раніше - 1440 грн, - пише

Для тих, кому виплати призначаються без урахування зарплати й страхового стажу, допомога з безробіття становитиме 610 грн. До цього українці отримували 544 грн.



Раніше розміри допомоги з безробіття змінювали у грудні 2017-го. Зараз відповідна постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття втратила чинність.



Максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Йдеться про 7364 грн.



Крім того, виплати з безробіття не можна отримувати більше 360 днів протягом 2 років.

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Для тих, кому виплати призначаються без урахування зарплати й страхового стажу, допомога з безробіття становитиме 610 грн. До цього українці отримували 544 грн.Раніше розміри допомоги з безробіття змінювали у грудні 2017-го. Зараз відповідна постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття втратила чинність.Максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Йдеться про 7364 грн.Крім того, виплати з безробіття не можна отримувати більше 360 днів протягом 2 років.

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