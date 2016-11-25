У центрі Луцька горів тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 17:16
У центрі Луцька в тролейбуса горіло колесо.
Інцидент стався 9 січня приблизно о 14 години, - пише Конкурент.
З невідомих причин під час руху тролейбуса загорілося колесо.
Водій від'єднав роги від електроліній, аби інші тролейбуси могли вільно рухатися, та чекає на приїзд аварійної служби.
До місця пригоди приїхали машини рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент стався 9 січня приблизно о 14 години, - пише Конкурент.
З невідомих причин під час руху тролейбуса загорілося колесо.
Водій від'єднав роги від електроліній, аби інші тролейбуси могли вільно рухатися, та чекає на приїзд аварійної служби.
До місця пригоди приїхали машини рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Перната вівсянка позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 17:46
У Карпатах лижник, якого шукають 3 дні, вийшов на зв’язок
Сьогодні, 17:25
У центрі Луцька горів тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 17:16
У Луцьку розшукують 51-річного чоловіка
Сьогодні, 17:11
Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50