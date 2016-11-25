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У центрі Луцька горів тролейбус. ФОТО

У центрі Луцька горів тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька в тролейбуса горіло колесо.

Інцидент стався 9 січня приблизно о 14 години, - пише Конкурент.

З невідомих причин під час руху тролейбуса загорілося колесо.

Водій від'єднав роги від електроліній, аби інші тролейбуси могли вільно рухатися, та чекає на приїзд аварійної служби.

До місця пригоди приїхали машини рятувальників.



У центрі Луцька горів тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька горів тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька горів тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька горів тролейбус. ФОТО

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Теги: пожежа, транспорт
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