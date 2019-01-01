вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики попередили про мороз і хуртовини

Синоптики попередили про мороз і хуртовини
10 січня на території України очікується до 8 градусів морозу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на посиланням на дані Укргідрометцентру.

"10 січня у західних та північних областях вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.

Синоптики додали, що на решті території сніг, вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, вночі на Одещині, вдень місцями у південних областях значні опади; температура вночі 6-11°, у південних областях 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у південних, вдень і у східних областях місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через вандалів, які понищили ялинку, у селі на Волині хочуть заборонити дискотеки
Сьогодні, 15:20
Святкові знижки в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:13
Синоптики попередили про мороз і хуртовини
Сьогодні, 15:00
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Допомога по безробіттю у 2019 році: скільки отримуватимуть українці
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
Мороз та сніг: прогноз погоди в Луцьку та Волинській області на 6-9 січня Мороз та сніг: прогноз погоди в Луцьку та Волинській області на 6-9 січня
06 січень, 13:18
Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво
05 січень, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 січня
05 січень, 13:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 січня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 січня
02 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 1
Через вандалів, які понищили ялинку, у селі на Волині хочуть заборонити дискотеки
Сьогодні, 15:20
 0
Святкові знижки в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:13
 0
Синоптики попередили про мороз і хуртовини
Сьогодні, 15:00
 0
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
Медіа
відео
1/8