Синоптики попередили про мороз і хуртовини





Про це повідомляє



"10 січня у західних та північних областях вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.



Синоптики додали, що на решті території сніг, вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, вночі на Одещині, вдень місцями у південних областях значні опади; температура вночі 6-11°, у південних областях 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла.



На дорогах країни ожеледиця.



Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у південних, вдень і у східних областях місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 січня на території України очікується до 8 градусів морозу.Про це повідомляє УНН з посиланням на посиланням на дані Укргідрометцентру."10 січня у західних та північних областях вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.Синоптики додали, що на решті території сніг, вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, вночі на Одещині, вдень місцями у південних областях значні опади; температура вночі 6-11°, у південних областях 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла.На дорогах країни ожеледиця.Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у південних, вдень і у східних областях місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

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