Через вандалів, які понищили ялинку, у селі на Волині хочуть заборонити дискотеки





Про це інформує



Вандалів не спинило навіть те, що прикраси на цю ялинку та гірлянди люди купляли за власні кошти, електропостачання до зеленої красуні підводив місцевий мешканець.



"Якщо не буде знайдено винуватців, то актив громади буде змушений ініціювати на сесії сільськоі ради питання щодо дотримання графіку роботи Соловичівського сільського будинку культури не довше 24 години і взагалі відмінити такий захід як "дискотека", як такого, що негативно впливає на розвиток свідомості та благоустрою населеного пункту", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно в селі Соловичі Турійського району була понищена центральна ялинка.Про це інформує Волиньua з посиланням на Турійські Новини.Вандалів не спинило навіть те, що прикраси на цю ялинку та гірлянди люди купляли за власні кошти, електропостачання до зеленої красуні підводив місцевий мешканець."Якщо не буде знайдено винуватців, то актив громади буде змушений ініціювати на сесії сільськоі ради питання щодо дотримання графіку роботи Соловичівського сільського будинку культури не довше 24 години і взагалі відмінити такий захід як "дискотека", як такого, що негативно впливає на розвиток свідомості та благоустрою населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

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