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У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО

У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Палаці культури міста Луцька колективи навчальних закладів, громадських організацій відроджували традиції вертепного мистецтва у рамках XХ міського фестивалю вертепів “З Різдвом Христовим!”.

Цей фестиваль входить у цикл заходів, що відбуваються у нашому місті з нагоди новорічно-різдвяних свят, - повідомили у луцькій мерії.

До участі у фестивалі зголосилися понад десяток творчих колективів.

Серед них - театральна студія «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька, вихованці закладів дошкільної освіти №14, №21, учні ЗЗСО № 11-колегіум та колективи інших навчальних закладів.

Юні артисти виконали чудові колядки та віншівки, а також у театралізованій формі відтворили історію народження Ісуса Христа.

На завершення учасники фестивалю отримали дипломи.

У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО

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Теги: фестиваль, Різдво, Луцьк, вертепи
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