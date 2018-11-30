У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
Сьогодні, 18:16
У Палаці культури міста Луцька колективи навчальних закладів, громадських організацій відроджували традиції вертепного мистецтва у рамках XХ міського фестивалю вертепів “З Різдвом Христовим!”.
Цей фестиваль входить у цикл заходів, що відбуваються у нашому місті з нагоди новорічно-різдвяних свят, - повідомили у луцькій мерії.
До участі у фестивалі зголосилися понад десяток творчих колективів.
Серед них - театральна студія «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька, вихованці закладів дошкільної освіти №14, №21, учні ЗЗСО № 11-колегіум та колективи інших навчальних закладів.
Юні артисти виконали чудові колядки та віншівки, а також у театралізованій формі відтворили історію народження Ісуса Христа.
На завершення учасники фестивалю отримали дипломи.
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Цей фестиваль входить у цикл заходів, що відбуваються у нашому місті з нагоди новорічно-різдвяних свят, - повідомили у луцькій мерії.
До участі у фестивалі зголосилися понад десяток творчих колективів.
Серед них - театральна студія «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька, вихованці закладів дошкільної освіти №14, №21, учні ЗЗСО № 11-колегіум та колективи інших навчальних закладів.
Юні артисти виконали чудові колядки та віншівки, а також у театралізованій формі відтворили історію народження Ісуса Христа.
На завершення учасники фестивалю отримали дипломи.
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