«Побратими України» придбали техніку для волинської обласної дитячої лікарні. ФОТО

Представники громадської організації «Побратими України» облаштували кабінет у хірургічному відділенні Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.Необхідну комп'ютерну техніку у медзаклад передали у середу, 9 січня.ГО Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» створена для допомоги населенню у вирішенні різноманітних життєвих питань. Представники організації допомагають дітям та людям похилого віку, надають необхідну підтримку та консультації учасникам бойових дій, організовують різноманітні культурні та спортивні заходи для дітей.Голова спілки ГО «Побратими України» у місті Ковелі та голова осередку політичної партії «Побратими України»розповів, що, поспілкувавшись з головним лікарем дитячої лікарні, вирішили допомогти у вирішенні болючих питань закладу. Зокрема, облаштували робоче місце в хірургічному відділенні, яке було необхідне персоналу закладу.«Ми поспілкувалися з головним лікарем Волинського обласного ДТМО і він розказав нам про болючі питання закладу. Одне з них ми вирішили. «Побратими України» і надалі будуть займатись питаннями потреб хворих діток, які будуть визначатися спільно з керівництвом закладу», – зазначив Юрій Ганджала.