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Жінка, яка померла під мостом у Луцьку, відмовлялась від допомоги соцпрацівників

Жінка, яка померла під мостом у Луцьку, відмовлялась від допомоги соцпрацівників
Валентина Кузнєцова, яка жила під мостом у Луцьку, відмовлялася від допомоги соціальних працівників та не хотіла йти до пунктів обігріву.

Про це розповіла директорка Територіально центру соціального обслуговування у місті Луцьку Галина Шатецька, - пише інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, у суботу, 5 січня, Валентину Кузнєцову, яка понад два роки жила під мостом на вулиці Перемоги у Луцьку, знайшли мертвою. Причина – біологічна смерть з обмороженням.

За її словами, про Валентину Кузнєцову і її спосіб життя працівники Територіального центру знали, однак впливу на жінку вони не мали.

«Наші працівники неодноразово підходили до неї. У минулому році ми пропонували погрітися, поїсти в нас. Тоді вона сказала, що далеко ходити і її влаштовує все те, що вона має. Насильно ніхто не зможе змусити її прийти сюди. Таке рішення людина мусить прийняти самостійно», – пояснила Галина Шатецька.

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Теги: Валентина Кузнєцова, безхатько
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Коментарі 1
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Для нас заможних і не зовсім ,дивна іі відмова ,але вона вибрала повну свободу ,яку люди які живуть в соціумі, не мають.
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