Жінка, яка померла під мостом у Луцьку, відмовлялась від допомоги соцпрацівників

Валентина Кузнєцова, яка жила під мостом у Луцьку, відмовлялася від допомоги соціальних працівників та не хотіла йти до пунктів обігріву.



Про це розповіла директорка Територіально центру соціального обслуговування у місті Луцьку Галина Шатецька, - пише інтернет-видання



Нагадаємо, у суботу, 5 січня, Валентину Кузнєцову, яка понад два роки жила під мостом на вулиці Перемоги у Луцьку, знайшли мертвою. Причина – біологічна смерть з обмороженням.



За її словами, про Валентину Кузнєцову і її спосіб життя працівники Територіального центру знали, однак впливу на жінку вони не мали.



«Наші працівники неодноразово підходили до неї. У минулому році ми пропонували погрітися, поїсти в нас. Тоді вона сказала, що далеко ходити і її влаштовує все те, що вона має. Насильно ніхто не зможе змусити її прийти сюди. Таке рішення людина мусить прийняти самостійно», – пояснила Галина Шатецька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , яка жила під мостом у Луцьку, відмовлялася від допомоги соціальних працівників та не хотіла йти до пунктів обігріву.Про це розповіла директорка Територіально центру соціального обслуговування у місті Луцьку, - пише інтернет-видання Волинь24 Нагадаємо, у суботу, 5 січня, Валентину Кузнєцову, яка понад два роки жила під мостом на вулиці Перемоги у Луцьку, знайшли мертвою. Причина – біологічна смерть з обмороженням.За її словами, про Валентину Кузнєцову і її спосіб життя працівники Територіального центру знали, однак впливу на жінку вони не мали.«Наші працівники неодноразово підходили до неї. У минулому році ми пропонували погрітися, поїсти в нас. Тоді вона сказала, що далеко ходити і її влаштовує все те, що вона має. Насильно ніхто не зможе змусити її прийти сюди. Таке рішення людина мусить прийняти самостійно», – пояснила Галина Шатецька.

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