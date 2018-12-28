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Екс-хавбек «Волині» Матей перейшов у румунський футбольний клуб

Екс-хавбек «Волині» Матей перейшов у румунський футбольний клуб
"Стяуа" підписала свого вихованця Флорентіна Матея, який раніше виступав за "Волинь".

"Стяуа" на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Флорентіна Матея, - інформує Футбол24. Деталі контракту не повідомляються. Варто зазначити, що хавбек є вихованцем цього клубу, але за основну команду відіграв лише 2 матчі.

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Попереднім клубом румуна був Аль-Іттіхад з ОАЕ, але за цю команду він відіграв лише 4 матчі, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

З 2013 по 2016 роки захищав кольори луцької "Волині", звідки перейшов у "Рієку", з якою виграв чемпіонат та Кубок Хорватії.

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Теги: футбол
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