Екс-хавбек «Волині» Матей перейшов у румунський футбольний клуб
Сьогодні, 16:00
"Стяуа" підписала свого вихованця Флорентіна Матея, який раніше виступав за "Волинь".
"Стяуа" на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Флорентіна Матея, - інформує Футбол24. Деталі контракту не повідомляються. Варто зазначити, що хавбек є вихованцем цього клубу, але за основну команду відіграв лише 2 матчі.
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Попереднім клубом румуна був Аль-Іттіхад з ОАЕ, але за цю команду він відіграв лише 4 матчі, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист.
З 2013 по 2016 роки захищав кольори луцької "Волині", звідки перейшов у "Рієку", з якою виграв чемпіонат та Кубок Хорватії.
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"Стяуа" на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Флорентіна Матея, - інформує Футбол24. Деталі контракту не повідомляються. Варто зазначити, що хавбек є вихованцем цього клубу, але за основну команду відіграв лише 2 матчі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: ФФУ зняла 6 очок з Волині через заборгованість перед сербським клубом
Попереднім клубом румуна був Аль-Іттіхад з ОАЕ, але за цю команду він відіграв лише 4 матчі, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист.
З 2013 по 2016 роки захищав кольори луцької "Волині", звідки перейшов у "Рієку", з якою виграв чемпіонат та Кубок Хорватії.
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