Екс-хавбек «Волині» Матей перейшов у румунський футбольний клуб

Флорентіна Матея, який раніше виступав за "Волинь".



"Стяуа" на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Флорентіна Матея, - інформує



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Попереднім клубом румуна був Аль-Іттіхад з ОАЕ, але за цю команду він відіграв лише 4 матчі, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист.



З 2013 по 2016 роки захищав кольори луцької "Волині", звідки перейшов у "Рієку", з якою виграв чемпіонат та Кубок Хорватії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Стяуа" підписала свого вихованця, який раніше виступав за "Волинь"."Стяуа" на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Флорентіна Матея, - інформує Футбол24 . Деталі контракту не повідомляються. Варто зазначити, що хавбек є вихованцем цього клубу, але за основну команду відіграв лише 2 матчі.Попереднім клубом румуна був Аль-Іттіхад з ОАЕ, але за цю команду він відіграв лише 4 матчі, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист.З 2013 по 2016 роки захищав кольори луцької "Волині", звідки перейшов у "Рієку", з якою виграв чемпіонат та Кубок Хорватії.

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