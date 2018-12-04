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Фатальна помилка: Зайцева могла встигнути зупинити Lexus до зіткнення з авто Дронова

Фатальна помилка: Зайцева могла встигнути зупинити Lexus до зіткнення з авто Дронова
Дніпровська експертиза встановила середню швидкість руху Lexus Зайцевої – 106 км/год.

Додаткова експертиза у справі смертельної ДТП у Харкові встановила, що Олена Зайцева могла встигнути зупинити свій Lexus до зіткнення з авто Геннадія Дронова, - пише Уніан.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Тетяна Доцяк.

"Дніпровська експертиза встановила середню швидкість руху Lexus – 106 км/год... Експерти встановили, що Зайцева навіть на такій великій швидкості могла загальмувати, щоб уникнути зіткнення. Коли загорівся "жовтий", вона була на відстані 120 метрів від зіткнення, а гальмівний шлях становив би 90 метрів. Відповідно, якби хотіла загальмувати – зробила б це, й аварії не сталося б", – розповіла деталі журналістка.

"Якби Дронов стартував на зелений, то зіткнення із Lexus Зайцевої не було б також. Навіть якщо стартував би на зелений з того самого місця", - додала Доцяк.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі.

Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.

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Теги: Зайцева, смерть, ДТП, аварія
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