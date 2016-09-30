Волинська ОДА подала позов на облраду через прийнятий з порушеннями бюджет

Волинська обласна державна адміністрація подала судовий позов про скасування рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік».Зазначається, що під час прийняття рішення «Про обласний бюджет на 2019 рік» від 20 грудня 2018 року було порушено порядок складання і затвердження бюджету, визначений Конституцією України та бюджетним кодексом України, а також і регламент роботи власне Волинської обласної ради, - інформує прес-служба облдержадміністрації.Розробником обласного бюджету та відповідальним за його виконання згідно Конституції України та законодавства є обласна державна адміністрація. Тож проект бюджету, запропонований обласною державною адміністрацією, розглянули і обговорили на 5-ти профільних комісіях. Однак, на останньому засіданні постійної бюджетної комісії, у переддень сесії, раптово внесли зміни і не дали можливості департаменту фінансів ОДА їх опрацювати, про що й зазначив його директор, представляючи проект бюджету, запропонований обласною державною адміністрацією. Мова йшла про 25 млн грн, які в останню хвилину вирішили перерозподілити на інші цілі.Більше того, проект рішення про бюджет у редакції постійної бюджетної комісії перед голосуванням депутатам на ознайомлення не надавався. Тобто, як такий, проект рішення обласної ради про бюджет у „редакції комісії”, про що наголошувала голова комісіїпід час голосування за бюджет, був відсутній. Практично, депутати не знали, за що голосували. І наявність такого рішення („у редакції комісії”) і не мало би бути, оскільки це – грубе порушення чинного законодавства.Рішення постійної бюджетної комісії облержадміністрації надіслане тільки 21 грудня 2018 року, тобто вже після сесії. Опрацювати ці пропозиції, вивчити їх на предмет відповідності бюджетному законодавству, бюджетним запитам та можливості врахування їх у бюджеті, мав департамент фінансів обласної державної адміністрації спільно з головним розпорядниками коштів обласного бюджету, як цього вимагає бюджетне законодавство.Після цієї роботи, обласна державна адміністрація, а не окремі, визначені обласною радою, представники, мала прийняти рішення про подання, або неподання на розгляд депутатського корпусу ради доопрацьованого в установленому порядку проекту рішення про обласний бюджет на 2019 рік.Натомість, голова бюджетної комісії Ірина Вахович навіть не представила доповіді щодо переліку змін до проекту бюджету, хто ініціатор таких змін, які законодавчі підстави та обґрунтування доцільності їх внесення.Зокрема, голова бюджетної комісії Ірина Вахович мала би зробити доповідь по новому проекту бюджету, а також відповісти на запитання депутатів щодо тих змін, які депутатська більшість в облраді внесла в останній момент.А запитань у присутніх було чимало. Зокрема, керівник виконавчої гілки влади в областіпід час сесії виступив категорично проти пропозиції депутатів з ситуативної більшості зняти 17 млн грн з перинатального центру, який можна було запустити в роботу у цьому році, і будівництво якого триває вже більше 18-ти років. Окрім того, зняли 5 млн грн і з галузі фізичної культури і спорту, та 1 млн грн з програми забезпечення дітей-сиріт житлом. До слова, таким рішенням депутати залишили фінансування програми забезпечення дітей-сиріт житлом на рівні минулого року.Тож Олександр Савченко відзначив, що це безвідповідально по відношенню до волинян знімати гроші з соціально-важливих програм, щоб віддати їх в депутатські фонди лише тих депутатів, які сьогодні формують більшість в обласній раді.Аналогічну позицію висловив голова фракції «Солідарність» в обласній радіта його колега по фракції. Депутати звернули увагу голови бюджетної комісії Ірини Вахович (партія УКРОП) на те, що четвертий рік поспіль депутатська більшість в обласній раді не виділяє жодної копійки на Ратнівський район, який в обласній раді представляють лише депутати «Солідарності».На пленарному засіданні так і не прозвучали аргументи щодо неможливості здійснення з окремих місцевих бюджетів видатків, зокрема, на заміну вікон в деяких школах з обсягом витрат 10 – 30 тис. грн, чому саме в школах цих районів, а не в усіх. Виникає питання, що робити районам, представники яких не входять до складу бюджетної комісії чи більшості.Крім того, частину пропозицій комісії, проголосованих без обговорення, взагалі було неможливо зреалізувати. Так, в опублікованому обласною радою бюджеті, зменшено видатки по конкретних бюджетних програмах у галузі фізичної культури і спорту. При цьому, на комісії прийнято рішення про зменшення на 5 млн грн витрат на цю галузь у цілому. Це питання у ході прийняття бюджету у сесійній залі також не обговорювалося. Питання: хто і на підставі чого прийняв рішення про зменшення видатків відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА за конкретними бюджетними програмами? Інший приклад. Комісією запропоновано виділити 150 тис. грн. на надання кредитів за програмою „Власний дім”. Водночас, в опублікованому рішенні такі кошти спрямовуються на функціонування кредитної установи, а не для надання кредитів сільським жителям. Знову виникає теж саме питання. І таких фактів є чимало, про що зазначено у судовому позові.Разом із цим, очільник області зазначає, що навіть, якщо судовий позов буде задоволено і рішення обласної ради про прийняття бюджету буде скасовано, - це аж ніяк не позначиться на життєдіяльності Волинської області та добробуті волинян.Завдяки децентралізації, яку запровадив Президент України Петро Порошенко, територіальні громади майже всі кошти отримують напряму з Державного бюджету. Щодо коштів, які „проходять” через обласний бюджет трансфертами, то на сьогодні департаментом фінансів ОДА вже перераховані місцевим бюджетам кошти для виплати допомог сім’ям з дітьми, для проведення інших соціальних виплат, - відзначив Олександр Савченко.Відповідно до норм бюджетного законодавства, спільно з головними розпорядниками коштів обласного бюджету формується тимчасовий помісячний розпис на перший квартал, що забезпечить виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та їх безперебійне функціонування в таких умовах. Установлений механізм дозволяє проводити майже всі видатки, передбачені у проекті обласного бюджету, розробленому обласною державною адміністрацією.Щодо заяв представників обласної ради про неможливість реалізувати заходи Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019 – 2022 роки у частині надання волинянам, які потрапили у складні життєві обставини, матеріальних допомог, то це не відповідає дійсності. Адже, враховуючи важливість питання, у проекті бюджету саме на вказані цілі обласною державною адміністрацією передбачалося понад 3 млн грн для надання матеріальних допомог у першому кварталі 2019 року, що і буде зроблено.Щодо закидів обласної ради про позбавлення обласною державною адміністрацією волинян бюджету, слід нагадати, що обласний бюджет на 2018 рік прийнято 8 лютого 2018 року, на 2017 рік – 10 лютого, і це за ініціативи саме обласної ради. І за таких умов жодного року обласною адміністрацією не було зірвано процес забезпечення „життєдіяльності і добробуту волинян”.Нагадаємо, що це підтвердив голова Волиньради, коментуючи минулоріч відтермінування прийняття бюджету: «Розгляд та прийняття основної частини бюджету Волинської області не в грудні нинішнього року, ніяк не вплине на життя області».