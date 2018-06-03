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Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО

Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО
Священик з Горохова Іван Сидор під час Різдвяної Літургії у Софії Київській посповідав Петра Порошенка та членів його родини.

Нагадаємо, священик з Волині отримав у подарунок від Вселенського Патріарха священичий хрест.

Варто зазначити, що отець Іван був у складі делегації ПЦУ під час отримання Томосу про автокефалію Української Церкви у Стамбулі, - пише Район.Горохів.

Священик також є викладачем КПБА, секретарем-референтом Переяславської єпархії, керівником якої до недавнього часу був митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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Батько Івана Сидора протоієрей Андрій є деканом Горохівського деканату та настоятелем Свято-Возенесенького храму у райцентрі.



Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО
Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО
Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО
Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО
Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО

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Теги: церква, Порошенко, Іван Сидор
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Коментарі 1
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А в яких гріхах сповідався чоколядний? Ніхто не підслухав?
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