Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Священик з Горохова Іван Сидор під час Різдвяної Літургії у Софії Київській посповідав Петра Порошенка та членів його родини.
Нагадаємо, священик з Волині отримав у подарунок від Вселенського Патріарха священичий хрест.
Варто зазначити, що отець Іван був у складі делегації ПЦУ під час отримання Томосу про автокефалію Української Церкви у Стамбулі, - пише Район.Горохів.
Священик також є викладачем КПБА, секретарем-референтом Переяславської єпархії, керівником якої до недавнього часу був митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
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Батько Івана Сидора протоієрей Андрій є деканом Горохівського деканату та настоятелем Свято-Возенесенького храму у райцентрі.
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Нагадаємо, священик з Волині отримав у подарунок від Вселенського Патріарха священичий хрест.
Варто зазначити, що отець Іван був у складі делегації ПЦУ під час отримання Томосу про автокефалію Української Церкви у Стамбулі, - пише Район.Горохів.
Священик також є викладачем КПБА, секретарем-референтом Переяславської єпархії, керівником якої до недавнього часу був митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
Батько Івана Сидора протоієрей Андрій є деканом Горохівського деканату та настоятелем Свято-Возенесенького храму у райцентрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А в яких гріхах сповідався чоколядний? Ніхто не підслухав?
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