вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Президент – не менеджер», – волинський нардеп

«Президент – не менеджер», – волинський нардеп
В Україні 31 грудня розпочався виборчий процес.

В медіа активно обговорюється, який президент потрібен Україні та які функції і очікування на нього покладають українці, - пише ВАР.

Народний депутат Ігор Лапін наголосив на тому, що одним з головних завдань Президента – забезпечення конституційного ладу в державі та ефективна зовнішня політика.

«На жаль, дуже багато людей думають, що нам, в особі Президента, потрібен менеджер. Президент – не менеджер, він не повинен вирішувати питання, які наприклад, не вирішила виконавча влада. Президент відповідає за зовсім інші речі», – сказав народний депутат в ефірі телеканалу Прямий.

Як стверджує Лапін, який, до слова, є військовим, ще одним з ключових завдань Президента – бути Головнокомандувачем.

«Люди очікують, що майбутній президент, буде менеджер, який вирішуватиме всі наші проблеми. Ні, він має відповідати за зовнішню політику. В когось є питання, що ми взяли європейський курс? Ні. Головна функція Президента – не дати можливості скерувати країну – ми вже були багатовекторними, але зупинилися і йдемо до європейських цінностей», – пояснив нардеп.

Лапін також додав, що президентська вертикаль, виходячи з Конституції, не така вже і потужна, якщо нема підтримки в парламенті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Лапін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Президент – не менеджер», – волинський нардеп
Сьогодні, 18:33
На Волині п'яний насильник вигнав дружину і хвору доньку з дому
Сьогодні, 18:26
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
Сьогодні, 18:16
У Ковелі хочуть підняти вартість проїзду
Сьогодні, 18:00
Перната вівсянка позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
Процес переходу парафій РПЦ до ПЦУ має бути юридично захищеним, — нардеп з Луцька Процес переходу парафій РПЦ до ПЦУ має бути юридично захищеним, — нардеп з Луцька
07 січень, 14:33
«Не можна так легко грати долею держави», – волинський нардеп про законопроект Купрія «Не можна так легко грати долею держави», – волинський нардеп про законопроект Купрія
03 січень, 18:00
Нардеп Ігор Лапін прозвітував за роботу в 2018 році Нардеп Ігор Лапін прозвітував за роботу в 2018 році
31 грудень, 2018, 14:55
«Воєнний стан варто продовжити», – Ігор Лапін «Воєнний стан варто продовжити», – Ігор Лапін
27 грудень, 2018, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 1
«Президент – не менеджер», – волинський нардеп
Сьогодні, 18:33
 0
На Волині п'яний насильник вигнав дружину і хвору доньку з дому
Сьогодні, 18:26
 0
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
Сьогодні, 18:16
 0
У Ковелі хочуть підняти вартість проїзду
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8