«Президент – не менеджер», – волинський нардеп





В медіа активно обговорюється, який президент потрібен Україні та які функції і очікування на нього покладають українці, - пише



Народний депутат Ігор Лапін наголосив на тому, що одним з головних завдань Президента – забезпечення конституційного ладу в державі та ефективна зовнішня політика.



«На жаль, дуже багато людей думають, що нам, в особі Президента, потрібен менеджер. Президент – не менеджер, він не повинен вирішувати питання, які наприклад, не вирішила виконавча влада. Президент відповідає за зовсім інші речі», – сказав народний депутат в ефірі телеканалу Прямий.



Як стверджує Лапін, який, до слова, є військовим, ще одним з ключових завдань Президента – бути Головнокомандувачем.



«Люди очікують, що майбутній президент, буде менеджер, який вирішуватиме всі наші проблеми. Ні, він має відповідати за зовнішню політику. В когось є питання, що ми взяли європейський курс? Ні. Головна функція Президента – не дати можливості скерувати країну – ми вже були багатовекторними, але зупинилися і йдемо до європейських цінностей», – пояснив нардеп.



Лапін також додав, що президентська вертикаль, виходячи з Конституції, не така вже і потужна, якщо нема підтримки в парламенті.

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