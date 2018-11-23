MONATIK зворушив прихильників новим фото з синами





MONATIK привітав прихильників із Різдвом та поділився милою світлиною. У своєму Instagram артист опублікував знімок із маленькими синами, - повідомляє



Судячи з фото, Дмитро разом зі своєю малечею вирушив за яскравими враженнями до комплексу тематичних парків Dubai Parks and Resorts.



Так, артист здійснює мрії синів та відкриває для них казковий світ.



"Усіх з Різдвом!!! Нових досягнень, щастя, подорожей та емоцій! Нехай прекрасною буде Кожна Мить!" — підписав фото MONATIK.



«Ой, які чудові діти, молодець, Дімо», «Які пупсики», «Ой, як же це мило», — коментують фото прихильники артиста.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Артист з Луцька здійснює мрії своєї малечі.привітав прихильників із Різдвом та поділився милою світлиною. У своєму Instagram артист опублікував знімок із маленькими синами, - повідомляє 1+1 Судячи з фото, Дмитро разом зі своєю малечею вирушив за яскравими враженнями до комплексу тематичних парків Dubai Parks and Resorts.Так, артист здійснює мрії синів та відкриває для них казковий світ."Усіх з Різдвом!!! Нових досягнень, щастя, подорожей та емоцій! Нехай прекрасною буде Кожна Мить!" — підписав фото MONATIK.«Ой, які чудові діти, молодець, Дімо», «Які пупсики», «Ой, як же це мило», — коментують фото прихильники артиста.

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