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MONATIK зворушив прихильників новим фото з синами

MONATIK зворушив прихильників новим фото з синами
Артист з Луцька здійснює мрії своєї малечі.

MONATIK привітав прихильників із Різдвом та поділився милою світлиною. У своєму Instagram артист опублікував знімок із маленькими синами, - повідомляє 1+1.

Судячи з фото, Дмитро разом зі своєю малечею вирушив за яскравими враженнями до комплексу тематичних парків Dubai Parks and Resorts.

Так, артист здійснює мрії синів та відкриває для них казковий світ.

"Усіх з Різдвом!!! Нових досягнень, щастя, подорожей та емоцій! Нехай прекрасною буде Кожна Мить!" — підписав фото MONATIK.

«Ой, які чудові діти, молодець, Дімо», «Які пупсики», «Ой, як же це мило», — коментують фото прихильники артиста.

MONATIK зворушив прихильників новим фото з синами
MONATIK зворушив прихильників новим фото з синами


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Теги: Монатік, успіх, популярність, стосунки, сім'я
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