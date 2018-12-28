Волинський хор щедруватиме у Рівному
Сьогодні, 19:15
У Рівному із різдвяною програмою “Щедрик щедрівочка” виступить Волинський державний академічний народний хор.
У неділю, 20 січня, в МПК “Текстильник” вкотре виступатиме із різдвяною програмою “Щедрик щедрівочка” Волинський державний академічний народний хор, - пише Рівне вечірнє.
“Волинський хор” – це майже 80 учасників колективу – артисти хору, балету та оркестру. У репертуарі фольклорні пісні, які співали ще декілька століть тому у різних куточках України.
Різдвяна шоу-програма включає в себе виконання народних колядок та щедрівок, танцювальні та оркестрові номери. Більшість з цих творів є оригінальними і вперше були виконані саме волинськими носіями культури.
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У неділю, 20 січня, в МПК “Текстильник” вкотре виступатиме із різдвяною програмою “Щедрик щедрівочка” Волинський державний академічний народний хор, - пише Рівне вечірнє.
“Волинський хор” – це майже 80 учасників колективу – артисти хору, балету та оркестру. У репертуарі фольклорні пісні, які співали ще декілька століть тому у різних куточках України.
Різдвяна шоу-програма включає в себе виконання народних колядок та щедрівок, танцювальні та оркестрові номери. Більшість з цих творів є оригінальними і вперше були виконані саме волинськими носіями культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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