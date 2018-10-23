Перната вівсянка позувала для волинського фотографа





Добіркою світлин у Facebook поділився волинський фотограф Максим Рудік.



"Вівсянка звичайна, під променями сонця виглядає дуже яскраво на фоні похмурої зими. м. Ківерці, січень 2019 р." - лаконічно підписав автор фото.



Довідково:



Вівсянка звичайна поширена на широких рівнинах і низовинах Європи і Азії – від Британських островів і Піренейського півострова до Далекого Сходу. На півночі даний вид трапляється на Скандинавському півострові. Частина птахів робить сезонні міграції: популяції, що гніздяться у високих широтах, перелітають на південь у теплі краї, але більшість живе осіло, зимуючи поблизу рідних гніздівель. Вівсянки зазвичай живуть у сільській місцевості, проте уникають величезних полів, засіяних певною однієї зерновою культурою. Улюблені місця їх проживання – порізані межами невеликі поля з острівцями чагарників і рідких гайків. Взимку зграйки вівсянок інколи з'являються в садах і городах. В Україні вівсянка звичайна поширена в лісовій та лісостеповій смугах, а також в більшій частині лісостепової смуги і у гірському Криму; не зимує лише в Карпатах.





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