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На Волині п'яний насильник вигнав дружину і хвору доньку з дому

На Волині п'яний насильник вигнав дружину і хвору доньку з дому
У Ковелі затримали сімейного насильника, який вигнав дружину та доньку з дому.

9 січн екіпаж патрульних о 12:00 отримали повідомлення «Домашнє насильство» за вул. Незалежності, - повідомили у прс-службі волинських патрульних.

"Прибувши на місце події патрульні у під’їзді будинку зустріли заявницю та її доньку-інваліда. Остання повідомила, що її чоловік вигнав з квартири, а також перебуває в нетверезому стані, поводиться агресивно й неадекватно", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка інспектори затримали, освідували та оформили на нього протокол за вчинення домашнього насильства за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП.

Встановили також, що він уже мав проблеми з законом.

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Теги: насильство, Ковель, поліція
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