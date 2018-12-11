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Під Луцьком горів відпочинковий комплекс. ВІДЕО

Під Луцьком горів відпочинковий комплекс. ВІДЕО
У селі Озерце біля Луцька сталася пожежа у відпочинковому комплексі «Озерецькі бані».

Загорання відбулося приблизно о 17:00, - пише Перший.

У коментарі виданню у прес-службі ДСНС у Волинській області розповіли, що на ліквідацію пожежі задіяли три машини.

О 17.55 пройшла локалізація і ліквідація пожежі. Причини загоряння поки що невідомі.






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Теги: пожежа, Луцьк
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Коментарі 1
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А куди ж будуть дядьки дєвок возити??? Ото лихо...
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