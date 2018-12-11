Під Луцьком горів відпочинковий комплекс. ВІДЕО





Загорання відбулося приблизно о 17:00, - пише



У коментарі виданню у прес-службі ДСНС у Волинській області розповіли, що на ліквідацію пожежі задіяли три машини.



О 17.55 пройшла локалізація і ліквідація пожежі. Причини загоряння поки що невідомі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Озерце біля Луцька сталася пожежа у відпочинковому комплексі «Озерецькі бані».Загорання відбулося приблизно о 17:00, - пише Перший У коментарі виданню у прес-службі ДСНС у Волинській області розповіли, що на ліквідацію пожежі задіяли три машини.О 17.55 пройшла локалізація і ліквідація пожежі. Причини загоряння поки що невідомі.

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