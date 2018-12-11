Під Луцьком горів відпочинковий комплекс. ВІДЕО
Сьогодні, 18:41
У селі Озерце біля Луцька сталася пожежа у відпочинковому комплексі «Озерецькі бані».
Загорання відбулося приблизно о 17:00, - пише Перший.
У коментарі виданню у прес-службі ДСНС у Волинській області розповіли, що на ліквідацію пожежі задіяли три машини.
О 17.55 пройшла локалізація і ліквідація пожежі. Причини загоряння поки що невідомі.
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Загорання відбулося приблизно о 17:00, - пише Перший.
У коментарі виданню у прес-службі ДСНС у Волинській області розповіли, що на ліквідацію пожежі задіяли три машини.
О 17.55 пройшла локалізація і ліквідація пожежі. Причини загоряння поки що невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А куди ж будуть дядьки дєвок возити??? Ото лихо...
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