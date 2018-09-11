У Луцьку освітян учили працювати з інтерактивними дошками

Андрія Покровського, провели тренінги з користування пристроями.



Це відбулося 9 січня, - повідомили на сторінці громадської організації у Facebook, - пише



«Учасникам навчання розповіли про переваги та нюанси роботи інтерактивного програмного комплексу «mozaBook», яким оснащені мультиборди, а також дали цінні поради з його використання», – йдеться у дописі.



У Громадянському Русі «СВІДОМІ» пояснили, що MultiBoard нині необхідний у навчальному процесі. Адже він урізноманітнює інструментарій шкільних уроків завдяки численним ілюстраційним, анімаційним і творчим презентаційним можливостям. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, пробуджують зацікавленість учнів і допомагають легше засвоїти величезний потік інформації.



«Мультиборди – це реальний крок для модернізації шкільної освіти та полегшення навчання. Уже майже рік це відчувають на собі вихованці луцької школи №1. Адже цей навчальний заклад першим у місті отримав інтерактивну панель, подаровану Андрієм Покровським. Після проведеного тренінгу вчителі з більшою впевненістю зможуть використовувати смарт-дошки під час занять, а також сповна оцінити усі їхні можливості», – додали на сторінці громадської організації.



У коментарі «Конкуренту» заступник директора з навчально-виховної роботи, координатор науково-методичної роботи НВК "Гімназія №14" Жанна Сіміцька розповіла, що тренінг педагогічному колективу дуже сподобався.



«Надзвичайно глибоко, доступно і пізнавально. Ми зрозуміли, наскільки корисним і сучасним є цей навчальний засіб. Він нам точно знадобиться в роботі і допоможе у вдосконаленні освітнього інноваційного простору. Дітям і педагогам освоїти роботу на мультиборді буде нескладно. Він зручний у використанні, наповнений контентом, там дуже гарний зміст і всі інструменти дуже гарно працюють», – поділилася враженнями від тренінгу заступник директора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох луцьких гімназіях, які завдяки перемогам на міських олімпіадах, отримали у подарунок мультиборди від засновника Громадянського Руху «СВІДОМІ», провели тренінги з користування пристроями.Це відбулося 9 січня, - повідомили на сторінці громадської організації у Facebook, - пише Конкурент «Учасникам навчання розповіли про переваги та нюанси роботи інтерактивного програмного комплексу «mozaBook», яким оснащені мультиборди, а також дали цінні поради з його використання», – йдеться у дописі.У Громадянському Русі «СВІДОМІ» пояснили, що MultiBoard нині необхідний у навчальному процесі. Адже він урізноманітнює інструментарій шкільних уроків завдяки численним ілюстраційним, анімаційним і творчим презентаційним можливостям. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, пробуджують зацікавленість учнів і допомагають легше засвоїти величезний потік інформації.«Мультиборди – це реальний крок для модернізації шкільної освіти та полегшення навчання. Уже майже рік це відчувають на собі вихованці луцької школи №1. Адже цей навчальний заклад першим у місті отримав інтерактивну панель, подаровану Андрієм Покровським. Після проведеного тренінгу вчителі з більшою впевненістю зможуть використовувати смарт-дошки під час занять, а також сповна оцінити усі їхні можливості», – додали на сторінці громадської організації.У коментарі «Конкуренту» заступник директора з навчально-виховної роботи, координатор науково-методичної роботи НВК "Гімназія №14"розповіла, що тренінг педагогічному колективу дуже сподобався.«Надзвичайно глибоко, доступно і пізнавально. Ми зрозуміли, наскільки корисним і сучасним є цей навчальний засіб. Він нам точно знадобиться в роботі і допоможе у вдосконаленні освітнього інноваційного простору. Дітям і педагогам освоїти роботу на мультиборді буде нескладно. Він зручний у використанні, наповнений контентом, там дуже гарний зміст і всі інструменти дуже гарно працюють», – поділилася враженнями від тренінгу заступник директора.

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