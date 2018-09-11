вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку освітян учили працювати з інтерактивними дошками

У Луцьку освітян учили працювати з інтерактивними дошками
У двох луцьких гімназіях, які завдяки перемогам на міських олімпіадах, отримали у подарунок мультиборди від засновника Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрія Покровського, провели тренінги з користування пристроями.

Це відбулося 9 січня, - повідомили на сторінці громадської організації у Facebook, - пише Конкурент.

«Учасникам навчання розповіли про переваги та нюанси роботи інтерактивного програмного комплексу «mozaBook», яким оснащені мультиборди, а також дали цінні поради з його використання», – йдеться у дописі.

У Громадянському Русі «СВІДОМІ» пояснили, що MultiBoard нині необхідний у навчальному процесі. Адже він урізноманітнює інструментарій шкільних уроків завдяки численним ілюстраційним, анімаційним і творчим презентаційним можливостям. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, пробуджують зацікавленість учнів і допомагають легше засвоїти величезний потік інформації.

«Мультиборди – це реальний крок для модернізації шкільної освіти та полегшення навчання. Уже майже рік це відчувають на собі вихованці луцької школи №1. Адже цей навчальний заклад першим у місті отримав інтерактивну панель, подаровану Андрієм Покровським. Після проведеного тренінгу вчителі з більшою впевненістю зможуть використовувати смарт-дошки під час занять, а також сповна оцінити усі їхні можливості», – додали на сторінці громадської організації.

У коментарі «Конкуренту» заступник директора з навчально-виховної роботи, координатор науково-методичної роботи НВК "Гімназія №14" Жанна Сіміцька розповіла, що тренінг педагогічному колективу дуже сподобався.

«Надзвичайно глибоко, доступно і пізнавально. Ми зрозуміли, наскільки корисним і сучасним є цей навчальний засіб. Він нам точно знадобиться в роботі і допоможе у вдосконаленні освітнього інноваційного простору. Дітям і педагогам освоїти роботу на мультиборді буде нескладно. Він зручний у використанні, наповнений контентом, там дуже гарний зміст і всі інструменти дуже гарно працюють», – поділилася враженнями від тренінгу заступник директора.

У Луцьку освітян учили працювати з інтерактивними дошками
У Луцьку освітян учили працювати з інтерактивними дошками
У Луцьку освітян учили працювати з інтерактивними дошками
У Луцьку освітян учили працювати з інтерактивними дошками

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мультиборди, освіта, школи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 10 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку освітян учили працювати з інтерактивними дошками
Сьогодні, 19:46
«Королівська» англійська за 4 місяці: у Луцьку діє новий мовний клуб*
Сьогодні, 19:36
Волинський хор щедруватиме у Рівному
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 січня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині майже в сотні шкіл туалети є лише на вулиці На Волині майже в сотні шкіл туалети є лише на вулиці
11 вересень, 2018, 19:05
Повідомили, коли у луцьких школах пролунає перший дзвінок Повідомили, коли у луцьких школах пролунає перший дзвінок
23 серпень, 2018, 15:12
Школі під Луцьком куплять 3-D принтери Школі під Луцьком куплять 3-D принтери
04 червень, 2018, 11:25
Директорів луцьких шкіл і надалі вибиратимуть без політики Директорів луцьких шкіл і надалі вибиратимуть без політики
27 квітень, 2016, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 10 січня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку освітян учили працювати з інтерактивними дошками
Сьогодні, 19:46
 0
«Королівська» англійська за 4 місяці: у Луцьку діє новий мовний клуб*
Сьогодні, 19:36
 0
Волинський хор щедруватиме у Рівному
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8