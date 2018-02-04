Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО

Дух свята не покидає Луцьк. Ще б пак, така краса навколо!Може, у спальних районах міста і царює спокій, у центрі ж вирує життя. Люди розважаються, фотографуються біля численних святкових локацій, смакують глінтвейн, задивляючись на красунь-ялинок.Вони цього зимового сезону приємно вразили лучан. І якщо у попередні роки новорічні красуні мали доволі дивний вигляд, у 2019-ий Луцьк увійшов з милими золотими деревцями.Який він, святковий Луцьк увечері, пропонуємо переглянути в атмосферній добірціФото -