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Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО

Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Дух свята не покидає Луцьк. Ще б пак, така краса навколо!

Може, у спальних районах міста і царює спокій, у центрі ж вирує життя. Люди розважаються, фотографуються біля численних святкових локацій, смакують глінтвейн, задивляючись на красунь-ялинок.

Вони цього зимового сезону приємно вразили лучан. І якщо у попередні роки новорічні красуні мали доволі дивний вигляд, у 2019-ий Луцьк увійшов з милими золотими деревцями.

Який він, святковий Луцьк увечері, пропонуємо переглянути в атмосферній добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.

Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО

Фото - Катерини Приступи

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Теги: фото, зима, Луцьк
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