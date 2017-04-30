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Урочиста зустріч бійців 14-ої бригади – переноситься

Урочиста зустріч бійців 14-ої бригади – переноситься
Дату зустрічі бійців волинської бригади перенесли.

Про це у facebook повідомляє прес-служба 14 ОБМр.

"До уваги представників ЗМІ та всіх, хто стежить за життям нашої 14 окремої механізованої бригади!

У будь-які плани життя здатне внести свої корективи... Так, повідомляємо: в зв'язку з об'єктивними причинами урочистості з нагоди повернення особового складу нашої бригади з району проведення операції Обєднаних Сил у пункт постійної дислокації, які були заплановані на 10 січня, ПЕРЕНОСЯТЬСЯ.

Про дату проведення урочистостей буде повідомлено завчасно!", -йдеться в дописі.

Нагадаємо, що зустріч військових, які повертаються зі сходу була запланована на 10 січня.

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Теги: 14 ОМБр, зустріч, Володимир-Волинський
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