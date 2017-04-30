Урочиста зустріч бійців 14-ої бригади – переноситься
Сьогодні, 21:15
Дату зустрічі бійців волинської бригади перенесли.
Про це у facebook повідомляє прес-служба 14 ОБМр.
"До уваги представників ЗМІ та всіх, хто стежить за життям нашої 14 окремої механізованої бригади!
У будь-які плани життя здатне внести свої корективи... Так, повідомляємо: в зв'язку з об'єктивними причинами урочистості з нагоди повернення особового складу нашої бригади з району проведення операції Обєднаних Сил у пункт постійної дислокації, які були заплановані на 10 січня, ПЕРЕНОСЯТЬСЯ.
Про дату проведення урочистостей буде повідомлено завчасно!", -йдеться в дописі.
Нагадаємо, що зустріч військових, які повертаються зі сходу була запланована на 10 січня.
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Про це у facebook повідомляє прес-служба 14 ОБМр.
"До уваги представників ЗМІ та всіх, хто стежить за життям нашої 14 окремої механізованої бригади!
У будь-які плани життя здатне внести свої корективи... Так, повідомляємо: в зв'язку з об'єктивними причинами урочистості з нагоди повернення особового складу нашої бригади з району проведення операції Обєднаних Сил у пункт постійної дислокації, які були заплановані на 10 січня, ПЕРЕНОСЯТЬСЯ.
Про дату проведення урочистостей буде повідомлено завчасно!", -йдеться в дописі.
Нагадаємо, що зустріч військових, які повертаються зі сходу була запланована на 10 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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