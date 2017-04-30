Урочиста зустріч бійців 14-ої бригади – переноситься





Про це у facebook повідомляє



"До уваги представників ЗМІ та всіх, хто стежить за життям нашої 14 окремої механізованої бригади!



У будь-які плани життя здатне внести свої корективи... Так, повідомляємо: в зв'язку з об'єктивними причинами урочистості з нагоди повернення особового складу нашої бригади з району проведення операції Обєднаних Сил у пункт постійної дислокації, які були заплановані на 10 січня, ПЕРЕНОСЯТЬСЯ.



Про дату проведення урочистостей буде повідомлено завчасно!", -йдеться в дописі.



Нагадаємо, що зустріч військових, які

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дату зустрічі бійців волинської бригади перенесли.Про це у facebook повідомляє прес-служба 14 ОБМр."До уваги представників ЗМІ та всіх, хто стежить за життям нашої 14 окремої механізованої бригади!У будь-які плани життя здатне внести свої корективи... Так, повідомляємо: в зв'язку з об'єктивними причинами урочистості з нагоди повернення особового складу нашої бригади з району проведення операції Обєднаних Сил у пункт постійної дислокації, які були заплановані на 10 січня, ПЕРЕНОСЯТЬСЯ.Про дату проведення урочистостей буде повідомлено завчасно!", -йдеться в дописі.Нагадаємо, що зустріч військових, які повертаються зі сходу була запланована на 10 січня.

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