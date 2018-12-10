«Вогонь швидко розповсюджувався», - рятувальники про пожежу в комплексі біля Луцька. ФОТО





Про це у Facebook повідомив начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи із громадськістю управління ДСНС України в області Володимир Нестеров.



"Повідомлення про пожежу в відпочинковому комплексі "Озерецькі бані" в с. Озерце Ківерцівського району до служби "101" надійшло о 16:31.



О 16:41 до місця події прибула чергова варта Держави пожежно-рятувальної частини #6 м.Ківерці Управління ДСНС у Волинській області, їм на допомогу примчали рятувальники ДПРЧ-25 та ДПРЧ-1 м. Луцька. На гасіння було подано загалом 3 спеціальних водяних стволи, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору від диму та вогню. Вогонь швидко розповсюджувався по дерев'яних конструкціях.



Гасіння пожежі ускладнювалося низькою температурою.

О 17:10 зафіксовано локалізацію, о 17:55 ліквідацію пожежі.



Керівництво гасінням пожежі здійснювалося фахівцями Оперативно

-координаційного центру управління ДСНС області.



Завдяки злагодженим діям рятувальників дві сусідні будівлі вдалося врятувати від вогню.



Причина пожежі встановлюється, на місці події працює спеціальна комісія", - йдеться в дописі.











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