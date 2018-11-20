Справа дійшла до суду: на Волині селяни побились через сіно





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду від 29 листопада, - пише



Почалось все з того, що волинянин 25 травня приїхав разом зі своїм сином на сінокіс (біля смт. Ратне) аби згребти та забрати сіно, яке він власноруч раніше заготував на зиму. Втім свого накошеного заготовку він не знайшов, а лишень сліди від розсипаного сіна, які привели його на подвір’я садиби, де вже стояв віз із його копицею.



Тоді чоловік, взявши вдома автомобіль з причіпом приїхав за своїм сіном, яке разом із сином з воза перевантажив на автопричіп.



Побачивши це, на двір вибігли чоловік із жінкою які почали сваритись з волинянином. Тоді жінка руками почала скидати сіно на землю з автопричіпа. Чоловік почав відштовхувати жінку від свого стіжка з сіном. Жінка з відповіддю не забарилась і, витягнувши з причіпу дерев’яну палку, вдарила нею по голові чоловіка.



В суді жінка всіляко заперечувала свою винуватість і, навіть, стверджувала, що це не вона, а чоловік побив її. Чоловік жінки у підтвердження її слів сказав, що це позивач тримаючи вила в руках прогрожував їй, а потім ще й вдарив її двома дерев’яними палками.



Втім висновок судово-медичної експертизи встановив, що чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану в лівій тім’яній ділянці голови, які утворились можливо від удару саме дерев’яною палкою.



Допитані на стороні обвинуваченої свідки «гнули свою лінію» і стверджували, що чоловік сам собі розбив голову дерев’яною палкою. Була ще версія свідків про те, що палка, якою бив чоловік ту жінку, відбилась від її руки і вдарилась сама об лоб того чоловіка.



До слова, за висновком судово-медичної експертизи в жінки виявили тілесні ушкодження у вигляді синців в ділянці голови, лівої молочної залози, правої руки , які, можливо, утворились від ударів руками, дерев’яною палкою.



Суд ухвалив визнати винною жінку та призначивши їй покарання у виді штрафу, у розмірі 1 275 гривень, а також стягнути на користь потерпілого чоловіка майнову шкоду у розмірі 293 гривень та моральну шкоду, у розмірі 8000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік заготував стіг сіна на сінокосі, яке присвоїли собі інші селяни. Коли він поїхав до них забирати своє, то замість стіжка сіна отримав палкою по голові від жінки.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду від 29 листопада, - пише Волинь online Почалось все з того, що волинянин 25 травня приїхав разом зі своїм сином на сінокіс (біля смт. Ратне) аби згребти та забрати сіно, яке він власноруч раніше заготував на зиму. Втім свого накошеного заготовку він не знайшов, а лишень сліди від розсипаного сіна, які привели його на подвір’я садиби, де вже стояв віз із його копицею.Тоді чоловік, взявши вдома автомобіль з причіпом приїхав за своїм сіном, яке разом із сином з воза перевантажив на автопричіп.Побачивши це, на двір вибігли чоловік із жінкою які почали сваритись з волинянином. Тоді жінка руками почала скидати сіно на землю з автопричіпа. Чоловік почав відштовхувати жінку від свого стіжка з сіном. Жінка з відповіддю не забарилась і, витягнувши з причіпу дерев’яну палку, вдарила нею по голові чоловіка.В суді жінка всіляко заперечувала свою винуватість і, навіть, стверджувала, що це не вона, а чоловік побив її. Чоловік жінки у підтвердження її слів сказав, що це позивач тримаючи вила в руках прогрожував їй, а потім ще й вдарив її двома дерев’яними палками.Втім висновок судово-медичної експертизи встановив, що чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану в лівій тім’яній ділянці голови, які утворились можливо від удару саме дерев’яною палкою.Допитані на стороні обвинуваченої свідки «гнули свою лінію» і стверджували, що чоловік сам собі розбив голову дерев’яною палкою. Була ще версія свідків про те, що палка, якою бив чоловік ту жінку, відбилась від її руки і вдарилась сама об лоб того чоловіка.До слова, за висновком судово-медичної експертизи в жінки виявили тілесні ушкодження у вигляді синців в ділянці голови, лівої молочної залози, правої руки , які, можливо, утворились від ударів руками, дерев’яною палкою.Суд ухвалив визнати винною жінку та призначивши їй покарання у виді штрафу, у розмірі 1 275 гривень, а також стягнути на користь потерпілого чоловіка майнову шкоду у розмірі 293 гривень та моральну шкоду, у розмірі 8000 гривень.

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