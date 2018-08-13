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В Іспанії з сексуального рабства звільнили українок

В Іспанії з сексуального рабства звільнили українок
В місті Гранада (Іспанія) звільнили шістьох жінок, яких змушували займатися проституцією.

В місті Гранада (Іспанія) зусиллями поліції звільнили п’ятьох громадянок України та громадянку Росії, яких змушували продавати своє тіло, повідомляє La Vanguardia.

Поліцейські також затримали чотирьох людей, яких звинувачують у сексуальній експлуатації.

Злочинці поширювали у соцмережах повідомлення про нібито наймання на роботу та обіцяли зарплату до 3 тис. євро щомісяця.

Дівчат “наймали” в якості хостес в ресторанах, або танцівницями з групи підтримки на дискотеках, проте згодом вони дізнавалися, що мають займатися проституцією.Для роботи в клубі шукали молодих дівчат, що мають фінансові проблеми. Їх змушували займатися проституцією, погрожуючи штрафом у 100 євро, або виселенням на вулицю.

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Теги: Іспанія, сексуальне рабство
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