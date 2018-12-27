Попри протест селян, на Волині продовжують будувати сміттєзвалище





В результаті місцеві жителі заблокували роботу будівельної техніки, - повідомляє



Як виявилося, від села до майданчика, де мав бути полігон - менше чотирьох кілометрів. Нещодавно на цьому місці пасли худобу і обробляли землю, а зараз тут стоїть будівельна техніка.



"Був завезений щебінь, але громада села думала, що в зв'язку з роботою цукрового заводу, так як по цій дорозі велася транспортування буряка. Відразу на це не звернули уваги, тому що якби було будівництво, то мав висіти паспорт об'єкта. На даний час його досі немає ", - розповів житель Цегів Олег Басалик.



Місцеві жителі кажуть, що бульдозери прибувають на об'єкт вночі, а про те, що тут не будуватимуть дорогу, а влаштують смітник, розповіли самі будівельники.



"Місце вибрано однозначно не зовсім адекватно. Це посеред лісу: прекрасні ліси, прекрасна місцевість. А внизу, куди планується продовжувати сам кар'єр, є джерела. Беруть початок водойми, які потім впадають у ставки села Холон сусіднього", - розповів депутат Луцької міської ради Павло Данильчук .



Жителі села впевнені, що екологічне лихо в цьому місці - тільки питання часу. Тим часом, районні чиновники порушень не бачать.



"Я хочу, щоб ви зрозуміли, що районна рада не є розпорядником коштів, і взагалі не причетна до даного заходу. Можливо, якась недоробка була, що не були повідомлені люди. Якщо є порушення і воно не відповідає чинному законодавству - то, значить, за це хтось нехай і відповідає ", - пояснив голова Горохівського райради Тарас Щерблюк.



Напередодні Нового року частину суми на обладнання звалища надав Фонд регіонального розвитку, а решта - муніципалітет райцентру. В цілому це майже 20 млн гривень. Проект розробили ще в середині 90-х. Сюди повинні були звозити сміття з усього району.



Однак місцеві жителі стверджують, що громадських слухань щодо будівництва полігону не проводили.



"Сільська рада не може не підтримати позицію людей, що ми і зробили. Нещодавно з цього питання скликали сесію, тому що було звернення людей про припинення будівництва. Депутати це звернення підтримали. Ми направили звернення в усі установи, які тільки є, і в які просила громада", - запевнив голова Цегівської сільради Валентин Фіщук.



Тим часом, районна влада обіцяє жителям села полігон за всіма стандартами і просить згоди на будівництво, оскільки жодного офіційного сміттєзвалища на території району немає.



Однак жителі проти. Вони кажуть, що, якщо чиновники не залишать ідею скидати відходи на їх землях - будуть виходити на акції протесту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області жителі села Цегів виступили проти зведення сміттєзвалища на їх території, стверджуючи, що влада будує полігон, не порадившись з ними, а котловани риють там, де знаходяться джерела питної води.В результаті місцеві жителі заблокували роботу будівельної техніки, - повідомляє Сегодня Як виявилося, від села до майданчика, де мав бути полігон - менше чотирьох кілометрів. Нещодавно на цьому місці пасли худобу і обробляли землю, а зараз тут стоїть будівельна техніка."Був завезений щебінь, але громада села думала, що в зв'язку з роботою цукрового заводу, так як по цій дорозі велася транспортування буряка. Відразу на це не звернули уваги, тому що якби було будівництво, то мав висіти паспорт об'єкта. На даний час його досі немає ", - розповів житель ЦегівМісцеві жителі кажуть, що бульдозери прибувають на об'єкт вночі, а про те, що тут не будуватимуть дорогу, а влаштують смітник, розповіли самі будівельники."Місце вибрано однозначно не зовсім адекватно. Це посеред лісу: прекрасні ліси, прекрасна місцевість. А внизу, куди планується продовжувати сам кар'єр, є джерела. Беруть початок водойми, які потім впадають у ставки села Холон сусіднього", - розповів депутат Луцької міської радиЖителі села впевнені, що екологічне лихо в цьому місці - тільки питання часу. Тим часом, районні чиновники порушень не бачать."Я хочу, щоб ви зрозуміли, що районна рада не є розпорядником коштів, і взагалі не причетна до даного заходу. Можливо, якась недоробка була, що не були повідомлені люди. Якщо є порушення і воно не відповідає чинному законодавству - то, значить, за це хтось нехай і відповідає ", - пояснив голова Горохівського райрадиНапередодні Нового року частину суми на обладнання звалища надав Фонд регіонального розвитку, а решта - муніципалітет райцентру. В цілому це майже 20 млн гривень. Проект розробили ще в середині 90-х. Сюди повинні були звозити сміття з усього району.Однак місцеві жителі стверджують, що громадських слухань щодо будівництва полігону не проводили."Сільська рада не може не підтримати позицію людей, що ми і зробили. Нещодавно з цього питання скликали сесію, тому що було звернення людей про припинення будівництва. Депутати це звернення підтримали. Ми направили звернення в усі установи, які тільки є, і в які просила громада", - запевнив голова Цегівської сільрадиТим часом, районна влада обіцяє жителям села полігон за всіма стандартами і просить згоди на будівництво, оскільки жодного офіційного сміттєзвалища на території району немає.Однак жителі проти. Вони кажуть, що, якщо чиновники не залишать ідею скидати відходи на їх землях - будуть виходити на акції протесту.

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