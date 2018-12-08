Волинські школярі підгодовують у лісі диких тварин. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті Сфери-ТВ, - пише



Директор господарства Сергій Тишковець зауважує, що представників фауни на території вистачає – найбільше водиться оленя плямистого, близько шестисот голів, тому турбуватися є про кого.



Основним завданням господарства, каже він, є охорона мисливських угідь та підгодівля диких тварин і птахів. Відповідно працівники регулярно заготовлюють корми та пильно стежать за пунктами годування.



Волинські школярі вже не першу зиму приїжджають із різними ласощами у лісомисливське господарство. Школярка Олександра розповідає, що її надихає атмосфера зимового лісу, до всього іншого це гарна нагода весело провести час з друзями.



Хоч побачити диких звірів вдається не завжди, головне, за словами школярів, – аби згодом лісовим мешканцям було чим посмакувати.



Лісівники ділилися з дітьми захоплюючими розповідями та допомагали дітям розрахувати кількість корму, адже тварин потрібно лише підтримати у складний період, а не приручити.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині школярі допомагали лісівникам у справі підгодівлі диких тварин у лісомисливському господарстві «Звірівське».Про це йдеться у сюжеті Сфери-ТВ, - пише Перший Директор господарствазауважує, що представників фауни на території вистачає – найбільше водиться оленя плямистого, близько шестисот голів, тому турбуватися є про кого.Основним завданням господарства, каже він, є охорона мисливських угідь та підгодівля диких тварин і птахів. Відповідно працівники регулярно заготовлюють корми та пильно стежать за пунктами годування.Волинські школярі вже не першу зиму приїжджають із різними ласощами у лісомисливське господарство. Школярка Олександра розповідає, що її надихає атмосфера зимового лісу, до всього іншого це гарна нагода весело провести час з друзями.Хоч побачити диких звірів вдається не завжди, головне, за словами школярів, – аби згодом лісовим мешканцям було чим посмакувати.Лісівники ділилися з дітьми захоплюючими розповідями та допомагали дітям розрахувати кількість корму, адже тварин потрібно лише підтримати у складний період, а не приручити.Деталі - у сюжеті Сфера ТВ

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