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Волинські школярі підгодовують у лісі диких тварин. ВІДЕО

Волинські школярі підгодовують у лісі диких тварин. ВІДЕО
На Волині школярі допомагали лісівникам у справі підгодівлі диких тварин у лісомисливському господарстві «Звірівське».

Про це йдеться у сюжеті Сфери-ТВ, - пише Перший.

Директор господарства Сергій Тишковець зауважує, що представників фауни на території вистачає – найбільше водиться оленя плямистого, близько шестисот голів, тому турбуватися є про кого.

Основним завданням господарства, каже він, є охорона мисливських угідь та підгодівля диких тварин і птахів. Відповідно працівники регулярно заготовлюють корми та пильно стежать за пунктами годування.

Волинські школярі вже не першу зиму приїжджають із різними ласощами у лісомисливське господарство. Школярка Олександра розповідає, що її надихає атмосфера зимового лісу, до всього іншого це гарна нагода весело провести час з друзями.

Хоч побачити диких звірів вдається не завжди, головне, за словами школярів, – аби згодом лісовим мешканцям було чим посмакувати.

Лісівники ділилися з дітьми захоплюючими розповідями та допомагали дітям розрахувати кількість корму, адже тварин потрібно лише підтримати у складний період, а не приручити.

Деталі - у сюжеті Сфера ТВ.

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Теги: ліс, тварини, підгодівля, школярі
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