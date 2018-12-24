Почесного громадянина Луцька привітали з днем народження

Микола Головань.



Про це повідомили на сайті



Привітати іменинника та провідати його у лікарні прийшли заступник міського голови Костянтин Петрочук та радник міського голови Ігор Поліщук.



Ігор Поліщук побажав Миколі Микитовичу міцного здоров’я, благополуччя, достатку та ще багато років творити.



“Дякуємо Вам за те, що робите для нашого міста. Ви – невід’ємна його частина. Нехай Господь Вас благословляє”, – сказав він.



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