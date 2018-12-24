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Почесного громадянина Луцька привітали з днем народження

Почесного громадянина Луцька привітали з днем народження
9 січня відзначає свій день народження почесний громадянин міста, скульптор Микола Головань.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Привітати іменинника та провідати його у лікарні прийшли заступник міського голови Костянтин Петрочук та радник міського голови Ігор Поліщук.

Ігор Поліщук побажав Миколі Микитовичу міцного здоров’я, благополуччя, достатку та ще багато років творити.

“Дякуємо Вам за те, що робите для нашого міста. Ви – невід’ємна його частина. Нехай Господь Вас благословляє”, – сказав він.
Почесного громадянина Луцька привітали з днем народження

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Теги: Микола Головань, день народження
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