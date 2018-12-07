У Луцьку безхатьки можуть переночувати в церкві





Заступник голови Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» і координатор проекту Андрій Стицун розповів, що для перебування у кімнаті потрібно дотриматися однієї умови – бути тверезим, – повідомляє



«Вони мають можливість прийти, можливо у них брудний одяг, чи мокрий, чи подертий, то в нас є можливість їх переодягнути та прийняти душ. Після того вони мають повністю нормальну гарячу вечерю, спілкування. Кожен має ліжко-місце у теплому приміщенні (там градусів +21-22). У приміщенні доволі тепло. Але ми обмежені тим, що беремо їх суто на ніч, зранку вони мусять покинути приміщення. Хлопці приходять на волонтерських засадах у порядку чергування з ними чергують», – розповів Андрій Стицун.



Зі слів голови Волинського обласного благодійного фонду, кількість людей у кімнаті для ночівлі може бути різною.



«Їх може бути семеро-шестеро, а то – двоє. У нас просто є умови перебування – не можна розпивати спиртні напої. І в святково-алкогольному стані ми їх не беремо тому, що вже траплялися випадки їхньої ледь не «поножовщини» між собою», – пояснив координатор проекту.



Також додав, що у нічний прихисток найчастіше приходять чоловіки. Однак для жінок тут теж є невеличка кімната.



Зі слів Андрія Стицуна, траплялися випадки, коли безхатьки випивали перед самим входом до кімнати нічного перебування. Але в теплі їх починає «розвозити» і волонтери бачать, що люди ледь піднімають ноги.



«Тому повторюємо: «Хлопці, якщо хтось буде нагліти, то ми маємо алкотестер». Але багато з них не бачить змісту свята без спиртного. Тому інколи буває повна кімната, а інколи двоє, бо інші вирішили собі посвяткувати зі спиртним», – підсумував заступник голови Волинського обласного благодійного фонду «Переображення».

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