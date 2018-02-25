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Волинян закликають допомагати лебедям, які залишились зимувати на озерах

Волинян закликають допомагати лебедям, які залишились зимувати на озерах
Мешканців Володимира-Волинського і навколишніх сіл просять допомогти лебедям, які залишились зимувати на річці Луга.

Прохання про допомогу написав Vitaliy Spichak у Facebook у групі «Володимир-Волинський SOS Допомога Тваринам», повідомляє Район.Володимир-Волинський.

«Потрібна дорпомога!!! Треба допомогти крилатим друзям, лебедям, які замерзають… Небайдужих прошу поширити, адже разом ми сила. Давайте зробим добру справу!» – йдеться у дописі.

Чоловік повідомив, що лебеді знаходяться на Лузі, в районі села Селець (біля другого мосту), що на Володимирщині.

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Теги: лебеді, озеро, зимівля, допомога
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