Землетрус в Одеській області: відчули три країни





Підземні поштовхи сталися о 13.36. Їх епіцентр знаходився на глибині 129 кілометрів.



Про це повідомляє Південний кур’єр.



Землетрус стався поблизу населених пунктів Нехойю (37 км), Бузеу (48 км), Румніку-Серат (53 км), Одобешти (54 км), Ковасна (55 км). Відчули поштовхи і на півдні Молдови.



Приблизно до двох балів були поштовхи і в Одеській області, а саме в Арцизі, Болграді, Рені та Ізмаїлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 9 січня, у румунській Вранчі стався землетрус силою 4,2 бала, який відчули і на півдні Одеської області.Підземні поштовхи сталися о 13.36. Їх епіцентр знаходився на глибині 129 кілометрів.Про це повідомляє Південний кур’єр.Землетрус стався поблизу населених пунктів Нехойю (37 км), Бузеу (48 км), Румніку-Серат (53 км), Одобешти (54 км), Ковасна (55 км). Відчули поштовхи і на півдні Молдови.Приблизно до двох балів були поштовхи і в Одеській області, а саме в Арцизі, Болграді, Рені та Ізмаїлі.

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