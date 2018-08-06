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Землетрус в Одеській області: відчули три країни

Землетрус в Одеській області: відчули три країни
Вчора, 9 січня, у румунській Вранчі стався землетрус силою 4,2 бала, який відчули і на півдні Одеської області.

Підземні поштовхи сталися о 13.36. Їх епіцентр знаходився на глибині 129 кілометрів.

Про це повідомляє Південний кур’єр.

Землетрус стався поблизу населених пунктів Нехойю (37 км), Бузеу (48 км), Румніку-Серат (53 км), Одобешти (54 км), Ковасна (55 км). Відчули поштовхи і на півдні Молдови.

Приблизно до двох балів були поштовхи і в Одеській області, а саме в Арцизі, Болграді, Рені та Ізмаїлі.

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Теги: землетрус
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