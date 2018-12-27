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На Волині Mercedes злетів з дороги і перевернувся

На Волині Mercedes злетів з дороги і перевернувся
Неподалік села Софіївка Горохівського району легковик Mercedes з'їхав з дороги та перевернувся на бік.

Про це пише Волинь Нова.

За попередніми даними, 24-річний водій з Луцька не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньо-транспортної обстановки і неподалік села Софіївка Горохівського району не просто з’їхав з траси, а перевернувся на бік із своїм «Мерседесом».

На щастя, сам водій не постраждав.

Працівники Горохівського відділу поліції склали на поспішаючого протокол, в якому згідно зі статтею 124 КУпАП України передбачено покарання за порушення правил дорожнього руху.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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