На Волині Mercedes злетів з дороги і перевернувся





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За попередніми даними, 24-річний водій з Луцька не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньо-транспортної обстановки і неподалік села Софіївка Горохівського району не просто з’їхав з траси, а перевернувся на бік із своїм «Мерседесом».



На щастя, сам водій не постраждав.



Працівники Горохівського відділу поліції склали на поспішаючого протокол, в якому згідно зі статтею 124 КУпАП України передбачено покарання за порушення правил дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік села Софіївка Горохівського району легковик Mercedes з'їхав з дороги та перевернувся на бік.Про це пише Волинь Нова За попередніми даними, 24-річний водій з Луцька не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньо-транспортної обстановки і неподалік села Софіївка Горохівського району не просто з’їхав з траси, а перевернувся на бік із своїм «Мерседесом».На щастя, сам водій не постраждав.Працівники Горохівського відділу поліції склали на поспішаючого протокол, в якому згідно зі статтею 124 КУпАП України передбачено покарання за порушення правил дорожнього руху.

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