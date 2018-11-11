Волинські колядники віддали зароблені гроші на операцію хлопчику без ока
Сьогодні, 08:42
Колядники із села Топільне віддали 1000 гривень на операцію для Арсена Васєчка, який народився без ока.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Гурська.
«Знайомтеся!!! Це звичайні колядники, але це незвичайні юнаки з с. Топільно, Рожищенського району, а саме: Стас Трофімов, Цісар Назар, Карпець Василь, Шишка Ярослав та Ткачук Роман (прошу вибачення, якщо, можливо, помилилася) – саме вони сьогодні здійснили свій вклад у цю хорошу справу», – йдеться у дописі.
Жінка зазначила, що гроші, які хлопці заробили, колядуючи – а це 1000 гривень – віддали на лікування Арсену.
«Від себе особисто та від усієї сім'ї Арсена ми дякуємо саме батькам цих дітей, які так достойно виховують цих майбутніх чоловіків. Це дійсно гідний вчинок», – пише Вікторія.
Реквізити для допомоги:
4149 6293 8032 5571 Лотоцька Наталія Володимирівна (мама)
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Гурська.
«Знайомтеся!!! Це звичайні колядники, але це незвичайні юнаки з с. Топільно, Рожищенського району, а саме: Стас Трофімов, Цісар Назар, Карпець Василь, Шишка Ярослав та Ткачук Роман (прошу вибачення, якщо, можливо, помилилася) – саме вони сьогодні здійснили свій вклад у цю хорошу справу», – йдеться у дописі.
Жінка зазначила, що гроші, які хлопці заробили, колядуючи – а це 1000 гривень – віддали на лікування Арсену.
«Від себе особисто та від усієї сім'ї Арсена ми дякуємо саме батькам цих дітей, які так достойно виховують цих майбутніх чоловіків. Це дійсно гідний вчинок», – пише Вікторія.
Реквізити для допомоги:
4149 6293 8032 5571 Лотоцька Наталія Володимирівна (мама)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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