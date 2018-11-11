Волинські колядники віддали зароблені гроші на операцію хлопчику без ока

Колядники із села Топільне віддали 1000 гривень на операцію для, який народився без ока.Про це на своїй сторінці у Facebook написала«Знайомтеся!!! Це звичайні колядники, але це незвичайні юнаки з с. Топільно, Рожищенського району, а саме:та(прошу вибачення, якщо, можливо, помилилася) – саме вони сьогодні здійснили свій вклад у цю хорошу справу», – йдеться у дописі.Жінка зазначила, що гроші, які хлопці заробили, колядуючи – а це 1000 гривень – віддали на лікування Арсену.«Від себе особисто та від усієї сім'ї Арсена ми дякуємо саме батькам цих дітей, які так достойно виховують цих майбутніх чоловіків. Це дійсно гідний вчинок», – пише Вікторія.Реквізити для допомоги: