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Волинські колядники віддали зароблені гроші на операцію хлопчику без ока

Волинські колядники віддали зароблені гроші на операцію хлопчику без ока
Колядники із села Топільне віддали 1000 гривень на операцію для Арсена Васєчка, який народився без ока.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Гурська.

«Знайомтеся!!! Це звичайні колядники, але це незвичайні юнаки з с. Топільно, Рожищенського району, а саме: Стас Трофімов, Цісар Назар, Карпець Василь, Шишка Ярослав та Ткачук Роман (прошу вибачення, якщо, можливо, помилилася) – саме вони сьогодні здійснили свій вклад у цю хорошу справу», – йдеться у дописі.

Жінка зазначила, що гроші, які хлопці заробили, колядуючи – а це 1000 гривень – віддали на лікування Арсену.

«Від себе особисто та від усієї сім'ї Арсена ми дякуємо саме батькам цих дітей, які так достойно виховують цих майбутніх чоловіків. Це дійсно гідний вчинок», – пише Вікторія.

Реквізити для допомоги:

4149 6293 8032 5571 Лотоцька Наталія Володимирівна (мама)

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Теги: лікування, операція, Арсен Васєчко
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